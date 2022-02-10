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Таллиннская телебашня обрастет многоквартирными домами

Таллиннская телебашня. Снимок иллюстративный. ФОТО: Kaido Haagen

Вокруг Таллиннской телебашни строятся многоквартирные и рядные жилые дома, сооружаются коммерческие площади.

«Территория вокруг телебашни долго не развивалась, а теперь дела идут там полным ходом. К концу года завершилось строительство трех рядных домов, а к весне должен быть построен многоквартирный дом, на первом этаже которого расположатся коммерческие площади. Речь идет о девелоперском проекте Teletorni Kodud по адресу Клоостриметса-теэ, 56. В ближайшие годы вокруг телебашни будут построены новые многоквартирные дома, появится и еще больше коммерческих площадей. На изменения этой территории также влияет и развитие Ботанического сада», — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Хозяйственное здание Ботанического сада у подножия телебашни. ФОТО: Управа Пирита.

Фирма Teletorni Kodud OÜ построит на участке недвижимости Клоостиметса, 56 между телебашней и Ботаническим садом многоквартирный дом и три рядных дома. В рамках девелоперского проекта будет построено в общей сложности 40 квартир, 18 секций рядных домов и коммерческие площади от 44 до 382 м2 на первом этаже многоквартирного дома. Строительство рядных домов завершилось в самом конце прошлого года, а квартиры должны быть готовы весной. 

«Во внутреннем дворе будет сооружено две игровые площадки и места для парковки велосипедов. Несмотря на высокие цены, большинство боксов рядных домов уже нашли новых собственников», — добавил Лийнат.

Строительство около телебашни. ФОТО: Управа Пирита.

По словам старейшины, в окрестностях телебашни планируется возвести еще больше многоквартирных домов. По адресу Клоостриметса, 70b и 70c Skill Kapital OÜ планирует строительство шести трехэтажных многоквартирных домов. Площадь зоны планировки составляет 2,78 гектара.

Строительство жилых домов около телебашни. ФОТО: Управа Пирита.

По словам старейшины Пирита, на интерес к этому месту, без сомнения, влияет активное развитие Ботанического сада. «Рядом с телебашней построено новое хозяйственное здание Ботанического сада (Кивиайа-теэ, 13). Планируется создание и общедоступной выставочной зоны. Также в ближайшее время будут обновлены парковки ботанического сада. Работа находится в стадии проектирования», — отметил старейшина.

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