Таллинн берет кредит в 100 миллионов евро на строительные объекты

Таллинн, Зеленая столица Европы-2023, делает крупные инвестиции в реализацию решений, связанных с экологией и устойчивым развитием. Теперь город заключил с Европейским инвестиционным банком договор займа на сумму 100 миллионов евро для финансирования модернизации и развития города.

«Замечательно, что Таллинн имеет возможность сотрудничать с Европейским инвестиционным банком, чтобы развивать городскую инфраструктуру. Данная организация и ранее оказывала городу поддержку, например, в 2017 году. Это дает нам возможность инвестировать в инфраструктуру и концепции устойчивого развития, улучшая уровень жизни горожан», - прокомментировал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Финансирование будет направлено на реализацию планов по реновации учебных заведений и социального жилого фонда, а также на улучшение устойчивой мобильности в городе. Будут построены и обновлены полосы для движения велосипедистов, тротуары, а также реконструированы дороги. Кроме того, модернизируют парки и площадки, что принесет прямую заметную пользу как жителям города, так и его гостям. Финансирование будет также направлено на прочую муниципальную инфраструктуру, например, на уличное освещение, улучшение работы станций приема отходов, водопроводных и канализационных сетей.

«Будущее города должно быть устойчивым, Европейский инвестиционный банк высоко ценит подход Таллинна к развитию и обновлению городской инфраструктуры, - сказал вице-президент Европейского инвестиционного банка Томас Эстрос. – Энергоэффективные здания, больше пространства для велосипедистов и улучшенное общественное пространство соответствуют нашим приоритетам, согласно которым выделяются средства. Европейский инвестиционный банк поддерживает Таллинн с 2008 года, и мы с радостью продолжим сотрудничество».