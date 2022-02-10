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Таллинн берет кредит в 100 миллионов евро на строительные объекты

Михаил Кылварт. ФОТО: Sander Ilvest

Таллинн заключил с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) договор займа на сумму 100 миллионов евро, чтобы профинансировать инвестиции в городскую инфраструктуру, исходя из многолетней программы городских инвестиций. В числе прочего город намерен финансировать с помощью заемных средств проекты, относящиеся к сфере городской мобильности и общественного пространства, озеленения и модернизации муниципальной инфраструктуры, а также зданий общественного назначения.

Таллинн, Зеленая столица Европы-2023, делает крупные инвестиции в реализацию решений, связанных с экологией и устойчивым развитием. Теперь город заключил с Европейским инвестиционным банком договор займа на сумму 100 миллионов евро для финансирования модернизации и развития города.

«Замечательно, что Таллинн имеет возможность сотрудничать с Европейским инвестиционным банком, чтобы развивать городскую инфраструктуру. Данная организация и ранее оказывала городу поддержку, например, в 2017 году. Это дает нам возможность инвестировать в инфраструктуру и концепции устойчивого развития, улучшая уровень жизни горожан», - прокомментировал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Финансирование будет направлено на реализацию планов по реновации учебных заведений и социального жилого фонда, а также на улучшение устойчивой мобильности в городе. Будут построены и обновлены полосы для движения велосипедистов, тротуары, а также реконструированы дороги. Кроме того, модернизируют парки и площадки, что принесет прямую заметную пользу как жителям города, так и его гостям. Финансирование будет также направлено на прочую муниципальную инфраструктуру, например, на уличное освещение, улучшение работы станций приема отходов, водопроводных и канализационных сетей.

«Будущее города должно быть устойчивым, Европейский инвестиционный банк высоко ценит подход Таллинна к развитию и обновлению городской инфраструктуры, - сказал вице-президент Европейского инвестиционного банка Томас Эстрос. – Энергоэффективные здания, больше пространства для велосипедистов и улучшенное общественное пространство соответствуют нашим приоритетам, согласно которым выделяются средства. Европейский инвестиционный банк поддерживает Таллинн с 2008 года, и мы с радостью продолжим сотрудничество».

Европейский инвестиционный банк – учреждение, принадлежащее странам-членам Европейского союза, выдающее долгосрочные займы. Банк предлагает долгосрочное финансирование с целью осуществления надежных инвестиций, чтобы помочь в достижении политических целей ЕС. Организация, начиная с 1993 года, инвестирует в эстонские проекты на сумму более 3,5 миллиардов евро, и охватывает проекты от финансирования модернизации Таллиннского аэропорта до малых и средних предприятий, а также инновативных технологических предприятий в стране. Лишь в 2020 году на реализацию эстонских проектов был выделен 271 миллион евро.

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