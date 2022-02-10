Таллинн берет кредит в 100 миллионов евро на строительные объекты
Таллинн заключил с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) договор займа на сумму 100 миллионов евро, чтобы профинансировать инвестиции в городскую инфраструктуру, исходя из многолетней программы городских инвестиций. В числе прочего город намерен финансировать с помощью заемных средств проекты, относящиеся к сфере городской мобильности и общественного пространства, озеленения и модернизации муниципальной инфраструктуры, а также зданий общественного назначения.