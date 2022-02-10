Суд взял дополнительное время на вынесение решения по делу экс-министра Марти Куузика

Сначала окружной суд назначил датой вынесения решения 11 февраля, однако затем из-за большой рабочей нагрузки взял дополнительное время, решение будет вынесено не позднее 4 марта.

В октябре прошлого года Тартуский окружной суд как суд второй инстанции обсудил апелляцию Вируской окружной прокуратуры с требованием прокурора аннулировать в полном объеме оправдательный приговор, вынесенный в мае того же года Вируским уездным судом. Прокурор также добивается аннулирования решения, признающего противоправным разрешение на слежку, которое дала ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры.

Прокуратура просит принять новое решение, признать Куузика виновным в физическом насилии и приговорить его к трем месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в один год. Разрешение на слежку просят признать правомерным.

Вируский уездный суд 28 мая 2021 года вынес оправдательный приговор по делу бывшего министра Марти Куузика, обвинявшегося в физическом насилии по отношению к своим близким. По словам судьи, ни один из выслушанных на заседании свидетелей не видел, как происходило предполагаемое преступление.

Суд решил, что показания свидетелей, на которые опиралось обвинение, являются косвенными доказательствами. Также отмечалось, что данное уголовное дело является исключительным в том плане, что пострадавшая не выступила со свидетельскими показаниями. Экспертиза также не подтвердила факт преступления.

Суд признал противоправным разрешение на слежку, которое дала ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Эне Тимм.

Кроме того, суд учел то, что пострадавшая не обращалась с жалобой на преступление, и поэтому решил, что судебные издержки должно будет понести государство.

Производство велось за закрытыми дверями, поэтому общественности не предоставляли информации о происходящем на заседаниях.

Прокурор Сирье Мерило в ходе состоявшихся в марте этого года прений требовала признать Куузика виновным в применении физического насилия и приговорить его к условному лишению свободы. Защитники Куузика — Кюллике Намм и Кристийна Леэ настаивали на полной невиновности своего подзащитного.

Сам Марти Куузик не признает себя виновным, насилие отрицала и признанная пострадавшей его бывшая жена Карин Куузик.

Уголовное дело с целью расследования заявлений в отношении Куузика в средствах массовой информации о домашнем насилии было возбуждено 29 апреля 2019 года.

Согласно обвинению, 28 декабря 2017 года Марти Куузик в ходе ссоры ногой ударил в руку свою бывшую жену Карин Куузик, из-за чего у нее не менее четырех недель сохранялась физическая травма.

Вслед за этим министр внешней торговли и ИТ Куузик покинул должность, успев пробыть министром всего два дня.