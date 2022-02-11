Чем отличается "преследование инакомыслия" в России и Эстонии?

Начать можно с того, что систематические протестные уличные выступления людей стали происходить в Эстонии только в ковидную эру, и при этом все они без исключения сосредоточены только на одной теме, связанной со стимулированием государством населения к деланию прививок и к ограничениям на экономическую деятельность и на проведение досуга для людей, которые следовать правительственным антиковидным регуляциям не желают.