VKG хочет сократить срок карантина для работников, зараженных омикроном

Непропорциональное применение принципа предосторожности не позволяет VKG обеспечивать необходимый уровень жизненно важных услуг в стране и тормозит экономическую деятельность компаний со стабильным производственным процессом, пишет руководство предприятия.

"Мы в концерне оценили риски и предприняли все возможные меры, чтобы остановить распространение вируса. С самого начала пандемии упор делался на меры профилактики. Уровень вакцинации сотрудников концерна составляет 90%. Также действуют правила ношения маски и рассеивания. Требование экспресс-тестирования распространяется на всех сотрудников. Все, кто может работают в домашнем офисе", - написали члены правления компании Ахти Асманн и Меэлис Элдерманн.

В VKG организация труда большинства сотрудников связана с круглосуточным производством. «На протяжении всего периода мы организовали работу таким образом, чтобы было обеспечно предоставление жизненно важных услуг. Из-за широкого распространения омикрон-штамма 12% работников концерна находятся на больничном, при этом 73% заболеваний связано с Covid. Количество больных увеличивается с каждым днем. За последний месяц резко возросла заболеваемость наших сотрудников. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда сложно обеспечить предоставление жизненно важных услуг», — признается руководство.