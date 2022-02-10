VKG хочет сократить срок карантина для работников, зараженных омикроном
Предприятие Viru Keemia Grupp (VKG) направило министрам Таави Аасу и Танелю Кийку письмо, в котором просит, чтобы работники, зараженные омикрон-штаммом коронавируса, могли при отсутствии симптомов возвращаться к работе через пять дней, поскольку в противном случае существует риск того, что предоставление жизненно важных услуг окажется под угрозой. Об этом пишет Postimees, отмечая, что штаммом омикрон инфицированы 9% сотрудников VKG.