Картина дня: реакция на призыв запретить российские каналы, допинговый скандал и Мадиса Миллинга проводили в последний путь

Русскоязычные журналисты о российском ТВ: «Перестаньте теребить эту штуку, она отвалится сама, когда придет срок»

Требование запретить в Эстонии трансляцию российских каналов в очередной раз стало основной темой выступлений эстонских политических и общественных деятелей. Высказываясь против российской пропаганды, политики призывают если не запретить все, то хотя бы отфильтровать или обложить дополнительной платой за просмотр. В качестве альтернативы предлагается увеличить финансирование местных русскоязычных СМИ. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Каллас: политическое желание отменить ковидные справки нельзя привязывать к конкретной дате

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр культуры Тийт Терик и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...

Российский эксперт: Кремль ищет внешнеполитическую историю успеха в пограндоговоре с Эстонией

По словам совершившего рабочий визит в Россию председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона (Партия реформ), восточные соседи выразили желание, чтобы парламенты ратифицировали подписанный в 2014 году эстонско-российский пограничный договор. Но местные политики и эксперты особого значения этому не придают. Читать далее...

Ильвес: Путину нужно оказывать ровно то уважение, которого заслуживает деспот с ядерным оружием

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес рассказал в интервью DW о мюнхенской речи Путина 2007 года, отношении НАТО к Грузии и Украине, а также о сегодняшней политике Кремля. Читать далее...

ИНТЕРВЬЮ 〉 Керсти Кальюлайд: Мы не сможем чувствовать себя в безопасности, если пропасти углубятся

В передаче Otse Postimehest экс-президент Керсти Кальюлайд сказала: она не обязана говорить, чем будет заниматься через три года, тем более, что сама этого просто не знает. Читать далее...

Мужчина, угрожавший полицейскому, был признан виновным

Тоомас Ильмъярв, которого обвиняли в том, что он угрожал полицейскому электрошокером, в Вильяндиском суде был приговорен к условному сроку. Защитник и подсудимый пообещали обжаловать решение, поскольку Ильмъярв не признает себя виновным. Читать далее...

VKG хочет сократить срок карантина для работников, зараженных омикроном

Предприятие Viru Keemia Grupp (VKG) направило министрам Таави Аасу и Танелю Кийку письмо, в котором просит, чтобы работники, зараженные омикрон-штаммом коронавируса, могли при отсутствии симптомов возвращаться к работе через пять дней, поскольку в противном случае существует риск того, что предоставление жизненно важных услуг окажется под угрозой. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 6584 жителей Эстонии, скончались семеро

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11 433 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6584. Скончались семь человек с коронавирусом. Читать далее...

93-летняя постоялица дома попечения объявила голодовку из-за коронавирусных ограничений

Проживающая в пярнуском доме попечения 93-летняя Сальме Сиймискер отказалась от еды на десять дней в знак протеста против запрета на посещения. Своим шагом она хотела привлечь внимание к правам клиентов домов попечения. Читать далее...

С Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире ОИ-2022

С российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Читать далее...

Пятнадцать лимонов за качество. Слово свободно. Но дорого

"В первой четверти ХХI века мы хорошо усвоили: самое главное право человека - это наличие выбора. Выбора между отоплением и сытным ужином. Заправкой автомобиля и ночной стиркой. Лечением по телефону и оплатой старого, но почти как нового камуфлированного грузовика. Возможностей, как видите, хоть впору вчетвером нести. Да, есть недостатки, а значит - есть и недовольные. С ними надо что-то делать, как-то решать проблему. Каким образом? Элементарно. Есть универсальный способ. Закрытие "опасных" телеканалов", - пишет Глеб Нечволодов.

Суд взял дополнительное время на вынесение решения по делу экс-министра Марти Куузика

Тартуский окружной суд взял дополнительное время на вынесение решения по делу обвиняемого в домашнем насилии экс-министра Марти Куузика. Читать далее...

Галерея 〉 Мадиса Миллинга провожают в последний путь