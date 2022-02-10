Под видом инвестиций мошенники выманили у жителя Таллинна 23 000 евро
Жителю Таллинна предложили инвестировать в криптовалюту, но общую сумму совершенных сделок теперь вывести невозможно.
Жителю Таллинна предложили инвестировать в криптовалюту, но общую сумму совершенных сделок теперь вывести невозможно.
Жертвой инвестиционных мошенников в этот раз стал 34-летний мужчина, которого проинструктировали и помогли зарегистрироваться на сайте http://app.marketcmc.com, открыть криптовалютный кошелек на бирже Coinbase и совершить сделки, пишет rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.
Все это время у него создавалось впечатление, что инвестированные им деньги росли.
Вывод собственных средств был невозможен, и от мужчины требовали дополнительные платежи под разными предлогами.
Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 23 065,01 евро.