Под видом инвестиций мошенники выманили у жителя Таллинна 23 000 евро

Жертвой инвестиционных мошенников в этот раз стал 34-летний мужчина, которого проинструктировали и помогли зарегистрироваться на сайте http://app.marketcmc.com, открыть криптовалютный кошелек на бирже Coinbase и совершить сделки, пишет rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.