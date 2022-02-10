Чт, 10.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Под видом инвестиций мошенники выманили у жителя Таллинна 23 000 евро

Под видом инвестиций мошенники выманили у жителя Таллинна 23 000 евро

Евро. ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Жителю Таллинна предложили инвестировать в криптовалюту, но общую сумму совершенных сделок теперь вывести невозможно.

Жертвой инвестиционных мошенников в этот раз стал 34-летний мужчина, которого проинструктировали и помогли зарегистрироваться на сайте http://app.marketcmc.com, открыть криптовалютный кошелек на бирже Coinbase и совершить сделки, пишет rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.

Все это время у него создавалось впечатление, что инвестированные им деньги росли.

Вывод собственных средств был невозможен, и от мужчины требовали дополнительные платежи под разными предлогами.

Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 23 065,01 евро.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back