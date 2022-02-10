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  • На ремонт Букингемского дворца потратят 438 миллионов. Кто в нем будет жить?

На ремонт Букингемского дворца потратят 438 миллионов. Кто в нем будет жить?

ФОТО: AFP / Scanpix

Похоже, британская королевская семья в настоящее время переживает массовое переселение, пишет RusTVNET. Где же теперь будет жить каждый из ее членов?

Когда Чарльз, принц Уэльский, будет коронованным королем Британии, то переедет из дома Кларенса в Букингемский дворец, как сообщает Daily Mail, потому что «он убежден - это символ британской монархии в столице страны и поэтому должен быть его домом».

Замок по-прежнему будет развлекательным центром, а также открыт для посетителей, так как является очень важной туристической достопримечательностью. Букингемский дворец - одно из самых знаковых зданий в мире, которое в 1837 году королева Виктория впервые использовала  в качестве официальной лондонской резиденции британских монархов.

В здании на 775 комнат в настоящее время проводится ремонт стоимостью 438 миллионов евро, финансируемый налогоплательщиками.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Электрические кабели, сантехника и отопление не обновлялись с 1950-х годов, и почти каждая комната нуждается в капитальном ремонте, который планируется завершить в 2027 году.

Что будет с домом Кларенса, в котором раньше жили принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла?

«Вероятно, он будет превращен в центр для работы или отдыха, чтобы в будущем там разместить одного из наследников герцога Кембриджского», - сообщает Daily Mail.

Уже сообщалось, что герцоги Кембриджские также собираются покинуть свои апартаменты в Кенсингтонском дворце и переехать в новый дом в Виндзоре. Это решение было принято, чтобы каждый день быть ближе к бабушке Уильяма, королеве Елизавете II, и к родителям Кейт Миддлтон. Новый дом находится в Беркшире. Построенный в 1721 году, форт был тщательно отреставрирован в XIX веке и когда-то использовался королевой Викторией как чайный домик.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Переезд позволит Кейт и Уильяму достичь лучшего баланса между работой и личной жизнью, поскольку они значительно расширили круг своих обязанностей за последние 12 месяцев. Королева Елизавета II постепенно передала большую часть своей работы младшим членам королевской семьи.

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