Протестующие в Кохтла-Ярве: неубранный снег мешает мусоровозам и даже машинам скорой помощи
Перед зданием горуправы и горсобрания Кохтла-Ярве прошел пикет, организованный ида-вируским отделением Социал-демократической партии Эстонии. Участники требовали у властей решить две критические проблемы: уборку улиц от снега и вывоз мусора - мусоровозы просто не могут подъехать к некоторым домам. Обе услуги городу оказывают фирмы, подконтрольные Николаю Осипенко. Но он считает, что пикет вызван не реальными проблемами, а политикой.