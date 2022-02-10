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  • Протестующие в Кохтла-Ярве: неубранный снег мешает мусоровозам и даже машинам скорой помощи

Протестующие в Кохтла-Ярве: неубранный снег мешает мусоровозам и даже машинам скорой помощи

Соцдемы Кохтла-Ярве организовали пикет против плохой уборки снега, из-за которой от многих домов не вывозят мусор. ФОТО: Николай Андреев

Перед зданием горуправы и горсобрания Кохтла-Ярве прошел пикет, организованный ида-вируским отделением Социал-демократической партии Эстонии. Участники требовали у властей решить две критические проблемы: уборку улиц от снега и вывоз мусора - мусоровозы просто не могут подъехать к некоторым домам. Обе услуги городу оказывают фирмы, подконтрольные Николаю Осипенко. Но он считает, что пикет вызван не реальными проблемами, а политикой.

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“Мы протестуем против того, что наши городские власти не могут никак в городе порядок навести, - сказал организатор пикета, лидер фракции соцдемов в горсобрании и депутат парламента Эдуард Одинец. - У нас есть некоторые квартирные товарищества, в которых уже очень долго не вывозят мусор, поэтому мы решили “помочь”. Мусор не вывозят почему? Потому что мусоровозам не подъехать, потому что дороги не чистят”.

Совладельцем обеих компаний - убирающей город N&V и вывозящей мусор Ekovir - является Николай Осипенко.

Он говорит, что его работники трудятся днем и ночью и вполне справляются со снегом. А протестующие им мешают.

По словам Николая Осипенко, соратники Одинца Владимир Чужас и Сергей Бучинский призвали людей сообщать о проблемах с уборкой снега им, а не диспетчеру N&V. Из-за этого компания не получила часть сигналов, и работники не смогли вовремя отреагировать и убрать снег на проблемных участках.

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