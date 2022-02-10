Протестующие в Кохтла-Ярве: неубранный снег мешает мусоровозам и даже машинам скорой помощи

“Мы протестуем против того, что наши городские власти не могут никак в городе порядок навести, - сказал организатор пикета, лидер фракции соцдемов в горсобрании и депутат парламента Эдуард Одинец. - У нас есть некоторые квартирные товарищества, в которых уже очень долго не вывозят мусор, поэтому мы решили “помочь”. Мусор не вывозят почему? Потому что мусоровозам не подъехать, потому что дороги не чистят”.