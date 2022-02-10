Министр Лийметс: защищая свободу прессы, мы защищаем и демократию

В рамках прошедшей в Таллинне в среду и четверг конференции, организованной МИД и Институтом прав человека, обсуждались темы, связанные со свободой СМИ; участники фокусировались на дезинформации и свободе самовыражения, защите журналистов, а также связях между свободой СМИ и свободой интернета, сообщил пресс-секретарь МИД.

Лийметс подчеркнула на конференции, что свобода СМИ является краеугольным камнем демократического общества. «Мы должны осознавать тесную связь между свободой СМИ и демократией — защищая одну из них, мы обеспечиваем благосостояние и второй», - сказала она.

Министр отметила, что эпоха быстрой дигитализации создала ситуацию, в которой наряду с правдивой информаций гораздо быстрее распространяется ложная и вводящая в заблуждение информация.

«К сожалению, инструментами новой эпохи пользуются и те, кто хочет не выявить истину, а распространить ложную информацию, которая не основана на добрых традициях журналистики и превышает этические границы. Подобная деятельность заслуживает глубокого осуждения, мы как демократические страны должны вместе бороться с этим», - сказала министр.