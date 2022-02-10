Министр Лийметс: защищая свободу прессы, мы защищаем и демократию
Глава МИД Эва-Мария Лийметс сказала на прошедшей в Таллинне конференции международной коалиции за свободу СМИ, что защищая свободу прессы, мы защищаем и демократию.
Глава МИД Эва-Мария Лийметс сказала на прошедшей в Таллинне конференции международной коалиции за свободу СМИ, что защищая свободу прессы, мы защищаем и демократию.
В рамках прошедшей в Таллинне в среду и четверг конференции, организованной МИД и Институтом прав человека, обсуждались темы, связанные со свободой СМИ; участники фокусировались на дезинформации и свободе самовыражения, защите журналистов, а также связях между свободой СМИ и свободой интернета, сообщил пресс-секретарь МИД.
Лийметс подчеркнула на конференции, что свобода СМИ является краеугольным камнем демократического общества. «Мы должны осознавать тесную связь между свободой СМИ и демократией — защищая одну из них, мы обеспечиваем благосостояние и второй», - сказала она.
Министр отметила, что эпоха быстрой дигитализации создала ситуацию, в которой наряду с правдивой информаций гораздо быстрее распространяется ложная и вводящая в заблуждение информация.
«К сожалению, инструментами новой эпохи пользуются и те, кто хочет не выявить истину, а распространить ложную информацию, которая не основана на добрых традициях журналистики и превышает этические границы. Подобная деятельность заслуживает глубокого осуждения, мы как демократические страны должны вместе бороться с этим», - сказала министр.
Лийметс отметила действия Эстонии по защите прав человека и свободы СМИ. «В прошлом году Эстония приняла свой первый план действий по правам человека и демократии, где в качестве важных действий указаны поддержка гражданского общества и защита свободы СМИ, - сказала министр. - Мы поддерживаем независимые СМИ Украины и Беларуси и помогаем развивать медиакомпетентность, мы уже много лет поддерживаем целевой фонд защитников цифровой свободы, который предлагает поддержку защитникам прав человека в киберпространстве, а также Фонд свободы прессы и Европейский фонд за демократию. Мы и в будущем продолжим эти и другие действия».