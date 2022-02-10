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ЕЦБ предупредил европейские банки об угрозе кибератак из России

Здание Европейского Центробанка. Иллюстративное фото. ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил финансовые учреждения Европе об угрозе кибератак, которая исходит из России на фоне растущей напряженности вокруг Украины.

"Мы призываем банки усилить меры кибербезопасности и быть готовыми к возможному росту кибератак,", - заявил в четверг, 10 февраля, председатель Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа.

По данным агентства Reuters, Европейский центральный банк обратился к кредитным организациям ЕС, чтобы проверить их готовность к потенциальным попыткам проникновения в их компьютерные сети. По данным агентства, банки проводят киберучения, тестируя способность отразить возможное нападение российских хакеров. Такие опасения разделяют и другие страны Запада, сообщает Reuters.

О возможных российских кибератаках уведомил банки и департамент финансовых услуг Нью-Йорка. В конце января он разослал предупреждение, адресованное финансовым организациям, об угрозе российских кибератак в ответ на ввод Соединенными Штатами санкций в случае нападения России на Украину.

Европейский центральный банк также призвал кредиторов подготовиться к потенциальным последствиямнапряженных отношений между Западом и Россией из-за Украины. "Когда возникают трения, когда существует вероятность введения санкций - это, конечно, вопрос, который вызывает озабоченность", - отметил Андреа Энриа. По его словам, опасения кредиторов связаны в первую очередь с широкой турбулентностью на финансовых рынках при возникновении геополитических катаклизмов. Обеспокоенность возникает также из-за вопроса о надлежащем соблюдении банками ограничительных мер в случае введения таковых, указал глава Наблюдательного совета ЕЦБ.

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