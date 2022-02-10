ЕЦБ предупредил европейские банки об угрозе кибератак из России

"Мы призываем банки усилить меры кибербезопасности и быть готовыми к возможному росту кибератак,", - заявил в четверг, 10 февраля, председатель Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа.

По данным агентства Reuters, Европейский центральный банк обратился к кредитным организациям ЕС, чтобы проверить их готовность к потенциальным попыткам проникновения в их компьютерные сети. По данным агентства, банки проводят киберучения, тестируя способность отразить возможное нападение российских хакеров. Такие опасения разделяют и другие страны Запада, сообщает Reuters.

О возможных российских кибератаках уведомил банки и департамент финансовых услуг Нью-Йорка. В конце января он разослал предупреждение, адресованное финансовым организациям, об угрозе российских кибератак в ответ на ввод Соединенными Штатами санкций в случае нападения России на Украину.