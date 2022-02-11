ВИДЕО ⟩ Как парень из Ласнамяэ стал венчурным инвестором в Лондоне и перекупил бизнес у брата Кейт Миддлтон

34-летний брат Кейт Миддлтон в декабре передал в административное управление компанию Boomf, которая продавала зефир и индивидуальные поздравительные открытки. Но теперь компанию купил 35-летний британско-эстонский бизнесмен Степан Галаев.

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- Скажите Степан, вы купили эту терпящую бедствие компанию только потому, что она принадлежит родственнику королевской семьи? Что заставило вас купить компанию, обремененную долгами и обязательствами?

- Это не покупка ради славы. Это чисто финансовая инвестиция, так как мы видим большой потенциал в этом бизнесе. А с Джеймсом Миддлтоном я знаком уже несколько лет.

Сам по себе бизнес очень успешный. В прошлом финансовом году он показал оборот в £ 10 000 000 и миллион чистой прибыли. А в этом году из-за локдауна и ковида произошел кассовый разрыв, то есть, у фирмы закончились деньги. У фирмы не было возможности быстрого перефинансирования.

- Перешли ли долги приобретенной фирмы в вашу ответственность?

- Сумма долга в разы больше, и мы ее раскрывать не будем. Новый покупатель бизнеса имеет право выбора: какие кредиты он берет, а какие нет. Мы взяли всю команду и ключевые производственные кредиты.

- Что это за бизнес?

- Это персонализированные поздравительные открытки, которые доставляются в любую часть планеты. Клиент заходит на сайт, выбирает открытку и послание, можно загружать фото, а затем она доставляется на любой адрес в зависимости от скорости работы почты. Кроме этого, открытка-поздравление может эффектно открываться.

Компания, которая дарит эмоцию!

- именно так, по словам Степана, описывают этот бизнес сотрудники Boomf.

«Компания, которая дарит эмоцию!» - именно так, по словам Степана, описывают этот бизнес сотрудники Boomf. ФОТО: личный архив

- В наш век торжества социальных сетей кому нужны открытки? И нужны ли они?

- Будущее за теплыми человеческими отношениями. Как вам шоколадные открытки со спецэффектом?! Кроме того, это неотъемлемая часть британской культуры.

- Расскажите, пожалуйста, о своей компании «Galaev Grierson».

- Мы являемся венчурной фирмой. «Galaev Grierson» - это то звено, которое соединяет стартапы и инвесторов. У нас есть два разрешения на фондовую и корпоративную деятельность.

- Инвестируете ли вы в эстонские стартапы?

- Мы очень хотим инвестировать в эстонские предприятия, но пока не получилось. Мы находимся в поиске правильных предприятий. Последние два года я большую часть своего времени провел в Эстонии, занимаясь выстраиванием отношений как с инвесторами, так и со стартапами. Некоторые моменты и проекты нам показались очень интересными, но пока не сложилось.

- По первому образованию вы зубной протезист. Как из зубного техника вы превратились в успешного венчурного инвестора. Кто ваши учителя?