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  • Как парень из Ласнамяэ стал венчурным инвестором в Лондоне и перекупил бизнес у брата Кейт Миддлтон

ВИДЕО ⟩ Как парень из Ласнамяэ стал венчурным инвестором в Лондоне и перекупил бизнес у брата Кейт Миддлтон

Степан Галаев ФОТО: личный архив

Согласно исследованию, проведенному в 2021 году, в Эстонии инвестиции есть у 59% населения, что ставит нас на первое место в странах Балтии по инвестированию. Однако, наш соотечественник вышел на совершенно другой уровень, а новость о том, что парень из Ласнамяэ купил бизнес за 300 000 фунтов стерлингов у брата Кейт Миддлтон прогремела на всю страну. Репортер Postimees Ксении Васильевой побеседовала с топовым венчурным инвестором из Лондона Степаном Галаевым о том, как ему удалось покорить британский рынок инвестиций.

34-летний брат Кейт Миддлтон в декабре передал в административное управление компанию Boomf, которая продавала зефир и индивидуальные поздравительные открытки. Но теперь компанию купил 35-летний британско-эстонский бизнесмен Степан Галаев.

Видео полного интервью вы можете посмотреть ЗДЕСЬ!

- Скажите Степан, вы купили эту терпящую бедствие компанию только потому, что она принадлежит родственнику королевской семьи? Что заставило вас купить компанию, обремененную долгами и обязательствами?

- Это не покупка ради славы. Это чисто финансовая инвестиция, так как мы видим большой потенциал в этом бизнесе. А с Джеймсом Миддлтоном я знаком уже несколько лет. 

Сам по себе бизнес очень успешный. В прошлом финансовом году он показал оборот в £ 10 000 000 и миллион чистой прибыли. А в этом году из-за локдауна и ковида произошел кассовый разрыв, то есть, у фирмы закончились деньги. У фирмы не было возможности быстрого перефинансирования.

- Перешли ли долги приобретенной фирмы в вашу ответственность?

- Сумма долга в разы больше, и мы ее раскрывать не будем. Новый покупатель бизнеса имеет право выбора: какие кредиты он берет, а какие нет. Мы взяли всю команду и ключевые производственные кредиты. 

- Что это за бизнес?

- Это персонализированные поздравительные открытки, которые доставляются в любую часть планеты. Клиент заходит на сайт, выбирает открытку и послание, можно загружать фото, а затем она доставляется на любой адрес в зависимости от скорости работы почты. Кроме этого, открытка-поздравление может эффектно открываться.

Компания, которая дарит эмоцию!

- именно так, по словам Степана, описывают этот бизнес сотрудники Boomf.

«Компания, которая дарит эмоцию!» - именно так, по словам Степана, описывают этот бизнес сотрудники Boomf. ФОТО: личный архив

- В наш век торжества социальных сетей кому нужны открытки? И нужны ли они?

- Будущее за теплыми человеческими отношениями. Как вам шоколадные открытки со спецэффектом?! Кроме того, это неотъемлемая часть британской культуры.

- Расскажите, пожалуйста, о своей компании «Galaev Grierson».

- Мы являемся венчурной фирмой. «Galaev Grierson» - это то звено, которое соединяет стартапы и инвесторов. У нас есть два разрешения на фондовую и корпоративную деятельность. 

- Инвестируете ли вы в эстонские стартапы? 

- Мы очень хотим инвестировать в эстонские предприятия, но пока не получилось. Мы находимся в поиске правильных предприятий. Последние два года я большую часть своего времени провел в Эстонии, занимаясь выстраиванием отношений как с инвесторами, так и со стартапами. Некоторые моменты и проекты нам показались очень интересными, но пока не сложилось.

- По первому образованию вы зубной протезист. Как из зубного техника вы превратились в успешного венчурного инвестора. Кто ваши учителя?

- Сам себе всегда задаю этот вопрос. Переучился. Есть определенный курс - MBA - классическое бизнес-образование. Я учился один год в самой старой школе бизнеса в Великобритании Cranfield School of Management. И после этого попал в команду Ника Дженкинса, создателя крупнейшей в мире фирмы дигитальных открыток. Под его эгидой я проработал три с половиной года - он меня учил всему. Почему он выбрал меня из всех студентов, непонятно? Видно, очень хорошо умею рассказывать. Мы оба выпускники одной и той же школы, которые всегда помогают друг другу.

- Когда вы уехали из Таллинна?

- В 18 лет, в 2005 году. Cначала я поступал на стоматолога в Тарту, но не получилось. Я поступил в Таллиннский университет на факультет государственного управления, и параллельно подавал документы в несколько британских университетов. Мне пришло приглашение и я отправился учиться в Кардифф. 

- Какую книгу посоветуете начинающему инвестору? 

- Книгу Рэй Далио – «Принципы: Жизнь и работа».

- Степан, вы сделали головокружительную карьеру. Как вы считаете, что является ключом к успеху?

- Сложный вопрос, я пока в начале пути. Я всегда был очень открыт новым идеям и новому общению. Общение и открытость к людям притягивает и помогает. Стучите — и вам откроют. 

- Главный акцент в новостях был на том, что простой парень из Ласнамяэ смог это сделать. Из серии «наши люди в Голливуде». Если можно, хотелось бы узнать о ваших корнях?

- Я вырос в Красной Деревне в районе Ласнамяэ. Мои родители и старший брат до сих пор живут в Эстонии, но уже не в Ласнамяэ. Родители по профессии морские геодезисты. Что удивительно, не бизнесмены. Но мои бабушка и дедушка были из разряда предпринимателей. Мне, наверно, это передалось. 

- Часто ли вы приезжаете в Эстонию? 

- Стараюсь приезжать три-четыре раза в год. Последний раз приезжал на Рождество в 2021 году. 

- Какую школу вы заканчивали? 

- Бывшую 12 школу, теперь это Ласнамяэская гимназия. 

- Наверное, на встречу выпускников приезжать не стыдно?

- Удивительно, но я ни разу не был на этом мероприятии. 

- Сохранили ли вы свою квартиру в Ласнамяэ?

- Мои родители недавно переехали, но теплые воспоминания остались. Я всегда смотрю на окно, когда прохожу мимо. 

- Кем вы мечтали стать в детстве? Неужели венчурным инвестором?

- Зубным врачом или архитектором. В детстве я всегда много лепил, и мне было интересно что-то делать руками. Не без помощи родителей я выбрал протезирование. 

- Что вы думаете о перспективах развития стартапов в Эстонии? 

- Мне кажется, что Эстония всем даст фору. Здесь очень взрослая и развитая инфраструктура, у которой сильно развита государственная поддержка. Стартаповская история способствует развитию всего в стране. 

- Любимое место в Таллинне? 

- С пацанами на пустыре за гаражами (смеется). Старый город, конечно.

- Любимое блюдо? 

- Чем проще, тем лучше. Люблю итальянскую кухню.

- Как часто вы встречаете эстоноземельцев в Лондоне? 

- К сожалению, редко, потому что диаспора, как мне кажется, не очень большая. Единственная площадка общения - это посольство Эстонии, где есть сильные клубы предпринимательства и инвестиций. Просто в пабе или в магазине эстонскую речь не услышать. 

- Что в Великобритании дарят на День Святого Валентина?

- На День Святого Валентина принято дарить 12 красных роз.

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