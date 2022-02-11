ВИДЕО ⟩ Как парень из Ласнамяэ стал венчурным инвестором в Лондоне и перекупил бизнес у брата Кейт Миддлтон
Согласно исследованию, проведенному в 2021 году, в Эстонии инвестиции есть у 59% населения, что ставит нас на первое место в странах Балтии по инвестированию. Однако, наш соотечественник вышел на совершенно другой уровень, а новость о том, что парень из Ласнамяэ купил бизнес за 300 000 фунтов стерлингов у брата Кейт Миддлтон прогремела на всю страну. Репортер Postimees Ксении Васильевой побеседовала с топовым венчурным инвестором из Лондона Степаном Галаевым о том, как ему удалось покорить британский рынок инвестиций.