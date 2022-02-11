Байден призвал граждан США незамедлительно покинуть Украину

«Американские граждане должны незамедлительно уехать», - заявил Байден в интервью телеканалу NBC в четверг, 10 февраля.

«Мы имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий мира. Это другая ситуация, и все может быстро выйти из под контроля», - объяснил он. В то же время Байден отметил, что даже если Владимир Путин окажется "достаточно глуп, чтобы вторгнуться (на Украину. - прим.), то он достаточно умен, чтобы не делать ничего, что может негативно сказаться на американских гражданах".

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что ни при каком сценарии не готов отправить американских военных в Украину для эвакуации граждан США: "Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война".

Запад опасается вторжения России в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада остаются напряженными. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.