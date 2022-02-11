В Тартумаа произошла авария со смертельным исходом

В 5:40 центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП на 13-м километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме в волости Эльва в Тартумаа. По первоначальным данным, в аварии участвовал грузовик Scania, легковой автомобиль Opel и лось. В результате столкновения погиб находившийся в легковушке мужчина средних лет. Также умерло животное.