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  • В Тартумаа произошла авария со смертельным исходом

В Тартумаа произошла авария со смертельным исходом

Свеча. ФОТО: Akifere/ Shutterstock

Сегодня рано утром в волости Эльва произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб мужчина средних лет.

В 5:40 центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП на 13-м километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме в волости Эльва в Тартумаа. По первоначальным данным, в аварии участвовал грузовик Scania, легковой автомобиль Opel и лось. В результате столкновения погиб находившийся в легковушке мужчина средних лет. Также умерло животное.

Из-за аварии движение на шоссе сильно нарушено, открыта лишь одна полоса. Полиция работает на месте происшествия.

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