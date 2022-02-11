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Новый наркотик-убийца: для передозировки достаточно крупинки

Ни дилеры, ни потребители не знают степени чистоты продаваемого здесь изотонитазена и того, как он в дальнейшем повлияет на здоровье. ФОТО: Artur Kuus

Глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро отмечает: хотя данные за предыдущие годы показывают, что фентанил стал причиной до 80 процентов наркосмертей в Эстонии, сейчас его доля снизилась до четверти или трети. «Во многом это связано с работой полиции и прокуратуры в последние годы по разрушению рынка фентанила. Наша цель – максимально затруднить распространение вещества и возможность заработать на нем преступные доходы», – сообщает он в Postimees.

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Изотонитазен, также известный на улице как ИСО и «собака», это сильнодействующий синтетический опиоид. Хотя это вещество было изначально разработано как обезболивающее, оно никогда не получало разрешения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для вывода на рынок, поскольку вызывает сильное привыкание и летальные последствия.

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