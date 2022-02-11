Со следующего года физкультура в школах может превратиться в урок подвижности

Если раньше физкультура была сосредоточена на обучении девяти основным видам спорта, то теперь главная цель - внушить школьникам пользу активного образа жизни, пишет Rus.ERR.

Оценки будут ставить не за выполнение конкретных нормативов, а за освоение нового навыка - например, умение играть ракеткой.