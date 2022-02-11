Со следующего года физкультура в школах может превратиться в урок подвижности
С следующего года Министерство образования намерено изменить программу преподавания физкультуры в школах и сменить название предмета на урок подвижности.
С следующего года Министерство образования намерено изменить программу преподавания физкультуры в школах и сменить название предмета на урок подвижности.
Если раньше физкультура была сосредоточена на обучении девяти основным видам спорта, то теперь главная цель - внушить школьникам пользу активного образа жизни, пишет Rus.ERR.
Оценки будут ставить не за выполнение конкретных нормативов, а за освоение нового навыка - например, умение играть ракеткой.
Министерство рассчитывает, что обучение физкультуре по новой программе можно будет начать уже со следующего сентября. При необходимости, школам дадут год для перехода на новую программу.