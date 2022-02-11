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  • Эстония
  • Со следующего года физкультура в школах может превратиться в урок подвижности

Со следующего года физкультура в школах может превратиться в урок подвижности

Физкультура. ФОТО: Drazen Zigic/ Shutterstock

С следующего года Министерство образования намерено изменить программу преподавания физкультуры в школах и сменить название предмета на урок подвижности.

Если раньше физкультура была сосредоточена на обучении девяти основным видам спорта, то теперь главная цель - внушить школьникам пользу активного образа жизни, пишет Rus.ERR.

Оценки будут ставить не за выполнение конкретных нормативов, а за освоение нового навыка - например, умение играть ракеткой.

Министерство рассчитывает, что обучение физкультуре по новой программе можно будет начать уже со следующего сентября. При необходимости, школам дадут год для перехода на новую программу.

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