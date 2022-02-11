Чтобы получить жилищный кредит со специальным графиком, теперь не обязательно быть парой с детьми
С февраля жилищный кредит со специальным графиком будет доступен всем желающим, ранее его предоставление ограничивало требование, чтобы претендентов было двое, и они состояли в браке, либо хотя бы вместе воспитывали ребенка. Жилищный кредит Bigbank со специальным графиком – это уникальная возможность на эстонском банковском рынке купить жилье сегодня, но начать выплачивать основную часть кредита только через несколько лет, пусть даже через 20.