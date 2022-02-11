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  • Чтобы получить жилищный кредит со специальным графиком, теперь не обязательно быть парой с детьми

Чтобы получить жилищный кредит со специальным графиком, теперь не обязательно быть парой с детьми

ФОТО: Shutterstock

С февраля жилищный кредит со специальным графиком будет доступен всем желающим, ранее его предоставление ограничивало требование, чтобы претендентов было двое, и они состояли в браке, либо хотя бы вместе воспитывали ребенка. Жилищный кредит Bigbank со специальным графиком – это уникальная возможность на эстонском банковском рынке купить жилье сегодня, но начать выплачивать основную часть кредита только через несколько лет, пусть даже через 20. 

«Стремительный рост цен на недвижимость в течение последнего года стал препятствием для многих желающих купить новое жилье. Bigbank теперь является единственным банком, который для решения этой проблемы предлагает возможность спланировать и отложить свои кредитные платежи на будущее в соответствии со специальным графиком», — объясняет Йонна Пехтер, руководитель Bigbank в Эстонии.

До сих пор возможность получения жилищного кредита со специальным графиком предназначалась для молодых семей, но с февраля действующие ограничения сняты.

«Рыночная практика за год показала, что круг жителей Эстонии, желающих покупать жилье в кредит со специальным графиком, становится шире. Теперь эта возможность открыта и для одинокой матери с детьми, и для разведенного или одинокого мужчины — иными словами, для всех».

«Во многих странах Европы, где цены на жилье в несколько раз выше, чем у нас, аналогичный кредитный продукт более распространен, но в Эстонии его предлагает только Bigbank, — подтвердила глава банка, добавив, что такие кредиты они предлагают клиентам всех банков. – Чтобы получить кредит в Bigbank, совсем не обязательно менять свой домашний банк или перенаправлять к нам поступления своей зарплаты».

В начальный период жилищного кредита со специальным графиком оплате подлежат только проценты, и только потом клиент начинает вносить платежи по основной части кредита и проценты. Это позволяет в начальный период кредита иметь маленькие платежи и увеличить возвратные платежи только к концу периода.

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