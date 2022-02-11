Юферева-Скуратовски: что-то не припомню среди своих учителей злобных пропагандистов и хулителей государства
«Вроде не полнолуние и весна еще не пришла. Тем не менее обострение у многих очевидно. Одни опять запаниковали на предмет того, что надо срочно запретить российские телеканалы, дабы уберечь наши неискушенные умы от вражеской пропаганды. Другие вспомнили, что враги не в Кремле, а у нас под самым боком. И этот враг - русские школы», - так депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски прокомментировала в социальных сетях опубликованное на этой неделе в Postimees мнение Андреса Ягера «"Единая" эстонская школа не только абсурдна, но и вредна».