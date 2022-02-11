Юферева-Скуратовски: что-то не припомню среди своих учителей злобных пропагандистов и хулителей государства

В самом начале статьи есть даже некий намек на адекватность. Ягер признает традицию существования русской школы в Эстонии, подчеркивает, что ее роль намного шире, чем просто давать образование и заключается она в сохранении культуры и языка. Даже обрадовалась, когда прочитала – приятно, что кто-то из эстоноязычной среды высказывает озабоченность сохранением русского языка и культуры в Эстонии. Но радость была очень недолгой - следующий абзац - и я провалилась в кроличью нору. Ягер сокрушается, что сразу же после развала СССР из русских школ не поувольняли всех учителей советских времен. Потому что… цитирую: «Большинство из них вели пропаганду против эстонского государства, растили в Эстонии пятую колонну, очерняли эстонский язык и культуру, выступали против преподавания эстонского языка». Окончила 19-ю школу, и учили меня учителя советских времен. Но вот что-то не припомню среди предметников злобных пропагандистов и хулителей государства.