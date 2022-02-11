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  • Юферева-Скуратовски: что-то не припомню среди своих учителей злобных пропагандистов и хулителей государства

Юферева-Скуратовски: что-то не припомню среди своих учителей злобных пропагандистов и хулителей государства

Мария Юферева-Скуратовски. ФОТО: Mihkel Maripuu

«Вроде не полнолуние и весна еще не пришла. Тем не менее обострение у многих очевидно. Одни опять запаниковали на предмет того, что надо срочно запретить российские телеканалы, дабы уберечь наши неискушенные умы от вражеской пропаганды. Другие вспомнили, что враги не в Кремле, а у нас под самым боком. И этот враг - русские школы», - так депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски прокомментировала в социальных сетях опубликованное на этой неделе в Postimees мнение Андреса Ягера «"Единая" эстонская школа не только абсурдна, но и вредна».

В самом начале статьи есть даже некий намек на адекватность. Ягер признает традицию существования русской школы в Эстонии, подчеркивает, что ее роль намного шире, чем просто давать образование и заключается она в сохранении культуры и языка. Даже обрадовалась, когда прочитала – приятно, что кто-то из эстоноязычной среды высказывает озабоченность сохранением русского языка и культуры в Эстонии. Но радость была очень недолгой - следующий абзац - и я провалилась в кроличью нору. Ягер сокрушается, что сразу же после развала СССР из русских школ не поувольняли всех учителей советских времен. Потому что… цитирую: «Большинство из них вели пропаганду против эстонского государства, растили в Эстонии пятую колонну, очерняли эстонский язык и культуру, выступали против преподавания эстонского языка». Окончила 19-ю школу, и учили меня учителя советских времен. Но вот что-то не припомню среди предметников злобных пропагандистов и хулителей государства.

Далее Ягер договорился до того, что проводить эстонизацию единой школы было бы неправильно - нельзя быть похожими на империалистов времен царской России. Но и по-русски говорить разрешать детям в «единой» школе тоже нельзя, иначе это обернется немедленной русификацией. Поэтому он предлагает, как можно скорее перевести русские школы на эстонский. То есть получается, что единая школа поставит под угрозу оба языка и национальные культура, а по сути, ликвидация русских школ станет залогом небывалого успеха Эстонии. Довольно необычная логика. Похоже, у автора некая другая, своя реальность.

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