Парковки, парковки, мильон парковок и скверики со скамеечками - будущее центра Таллинна?

Как, по-вашему, будет выглядеть центр Таллинна после того как все немногочисленные свободные от застройки земельные участки будут приведены в порядок, облагорожены и застроены новыми красивыми и полезными зданиями и сооружениями? У каждого свое видение, и часто идеи архитекторов спорят с планами застройщиков, а горожане яростно критикуют детальную планировку не только в социальных сетях, но и на специально созванных собраниях в районных управах.