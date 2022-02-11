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  • Парковки, парковки, мильон парковок и скверики со скамеечками - будущее центра Таллинна?

Парковки, парковки, мильон парковок и скверики со скамеечками - будущее центра Таллинна?

Проект "Золотые ворота" напротив квартала Ротерманна рядом с Архитектурным музеем. ФОТО: Arhitektuuribüroo Arhitekt11 OÜ

Как, по-вашему, будет выглядеть центр Таллинна после того как все немногочисленные свободные от застройки земельные участки будут приведены в порядок, облагорожены и застроены новыми красивыми и полезными зданиями и сооружениями? У каждого свое видение, и часто идеи архитекторов спорят с планами застройщиков, а горожане яростно критикуют детальную планировку не только в социальных сетях, но и на специально созванных собраниях в районных управах.

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А вот некоторые наши читатели представляют себе идеальный город Таллинн как сплошные скверы со скамеечками и многоэтажные парковки. И никакого строительства на немногочисленных оставшихся свободными участках недвижимости.

«Гуляю по нашему прекрасному городу и сильно огорчаюсь, когда вижу в центре очередное строительство. Не имеет значения, что строят. Необязательно в центре строить жилые дома! – пишет читатель Ефим, приславший в редакцию очень эмоциональное письмо. – Вместо них – везде разрешать строительство парковочных домов и платных стоянок. Хочешь на своей земле строить, строй парковку многоэтажную и получай свой доход. В таком случае рынок сам определит стоимость парковки. Будет много, цена будет снижаться!»

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