Коронавирус выявлен у 5112 жителей Эстонии, пятеро скончались

По состоянию на утро 11 февраля, в больницах находится 439 пациентов с коронавирусом. Из них 277 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 182 человека, или 66% не были вакцинированы, а 95, или 34% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 66 новых историй болезни, из которых в 37 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 40 пациентов с симптомами COVID-19. Скончалось пять человек с коронавирусом: 55-летний мужчина, 85-летняя женщина, 88-летний мужчина, 89-летняя женщина и 89-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 378,8 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 584,3 невакцинированных человек в день.