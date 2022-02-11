Битва гигантов на рынке недвижимости: Merko оставила Nordecon далеко позади

В то время как Merko Ehitus объявила об увеличении прибыли и выплате дивидендов в размере одного евро, Nordecon был вынужден отчитаться перед своими акционерами об убытках в размере 5,5 миллионов евро. Генеральный директор Nordecon Герд Мюллер, знакомя с итогами завершившегося года, указывал на Швецию. Оборот концерна уменьшился, и вместо позапрошлогодней прибыли пришлось смириться с убытком.

«Весь отраженный в отчетности убыток был получен в результате единовременных убытков на шведском рынке», — говорится в биржевом сообщении Nordecon. Расходы, связанные с завершением строительства многоквартирных домов и ветряной электростанции, составили 3,3 млн евро, к которым добавился кредитный убыток от включения дебиторской задолженности заказчика в размере 2,1 млн евро.

Nordecon обещает лучшие результаты в этом году

«2021 год, несомненно, был для Nordecon Group богатым на вызовы. Нам, как крупнейшему участнику рынка, приходилось нести пропорциональную долю рыночных рисков. Учитывая турбулентность, вызванную пандемией, наши люди проделали очень хорошую работу, и мы смогли сдать объекты вовремя», — прокомментировал Мюллер.

По его словам, резкое подорожание стройматериалов стало испытанием для компании. «Несмотря на чрезвычайно сложную экономическую ситуацию для поставщика строительных услуг, мы смогли добиться прибыльности бизнеса на нашем домашнем рынке в Эстонии».

На этот год компания дает акционерам больше надежд, поскольку Мюллер предсказал явное увеличение операционных объемов.

За исключением неудач в Швеции, у Nordecon дела идут хорошо, поскольку объем операций в Эстонии, например, вырос на целых 13 процентов, а портфель предстоящих работ увеличился на 27 процентов и составило почти 267 миллионов евро. Вопрос для инвесторов заключается в том, какую маржу сможет извлечь из этого Nordecon: брутто-маржа за прошлый год составила два процента. Концерн взял на вооружение еще один хитрый прием: чтобы снизить риск роста цен на материалы, с частными заказчиками были заключены контракты с открытым бюджетом, в которых фиксируется маржа прибыли генподрядчика.

Среди акционеров Merko Ehitus преобладали совершенно иные настроения: компания объявила, что в прошлом году заработала на семь процентов больше выручки от продаж, чем в предыдущем, в общей сложности 339,4 миллиона евро. Чистая прибыль увеличилась на целых 27 процентов до 29 миллионов евро. В дополнение к этим цифрам руководство Merko Ehitus заявило, что результаты превзошли ожидания годичной давности. Дивиденды Merko Ehitus в этом году будут такими же, как и в прошлом году: один евро на акцию, или в общей сложности 17,7 миллиона евро.

Расходы также продолжали быстро расти: они увеличились на 7,5% в годовом исчислении до 292,6 млн евро. В течение года концерн увеличил маржу чистой прибыли с 7,3% до 8,6%.