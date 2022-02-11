Битва гигантов на рынке недвижимости: Merko оставила Nordecon далеко позади
Строительные компании Merko Ehitus и Nordecon опубликовали для биржи свои результаты, и реакция акционеров на них была совершенно полярной, пишет Postimees.
Строительные компании Merko Ehitus и Nordecon опубликовали для биржи свои результаты, и реакция акционеров на них была совершенно полярной, пишет Postimees.
В то время как Merko Ehitus объявила об увеличении прибыли и выплате дивидендов в размере одного евро, Nordecon был вынужден отчитаться перед своими акционерами об убытках в размере 5,5 миллионов евро. Генеральный директор Nordecon Герд Мюллер, знакомя с итогами завершившегося года, указывал на Швецию. Оборот концерна уменьшился, и вместо позапрошлогодней прибыли пришлось смириться с убытком.
«Весь отраженный в отчетности убыток был получен в результате единовременных убытков на шведском рынке», — говорится в биржевом сообщении Nordecon. Расходы, связанные с завершением строительства многоквартирных домов и ветряной электростанции, составили 3,3 млн евро, к которым добавился кредитный убыток от включения дебиторской задолженности заказчика в размере 2,1 млн евро.
«2021 год, несомненно, был для Nordecon Group богатым на вызовы. Нам, как крупнейшему участнику рынка, приходилось нести пропорциональную долю рыночных рисков. Учитывая турбулентность, вызванную пандемией, наши люди проделали очень хорошую работу, и мы смогли сдать объекты вовремя», — прокомментировал Мюллер.
По его словам, резкое подорожание стройматериалов стало испытанием для компании. «Несмотря на чрезвычайно сложную экономическую ситуацию для поставщика строительных услуг, мы смогли добиться прибыльности бизнеса на нашем домашнем рынке в Эстонии».
На этот год компания дает акционерам больше надежд, поскольку Мюллер предсказал явное увеличение операционных объемов.
За исключением неудач в Швеции, у Nordecon дела идут хорошо, поскольку объем операций в Эстонии, например, вырос на целых 13 процентов, а портфель предстоящих работ увеличился на 27 процентов и составило почти 267 миллионов евро. Вопрос для инвесторов заключается в том, какую маржу сможет извлечь из этого Nordecon: брутто-маржа за прошлый год составила два процента. Концерн взял на вооружение еще один хитрый прием: чтобы снизить риск роста цен на материалы, с частными заказчиками были заключены контракты с открытым бюджетом, в которых фиксируется маржа прибыли генподрядчика.
Среди акционеров Merko Ehitus преобладали совершенно иные настроения: компания объявила, что в прошлом году заработала на семь процентов больше выручки от продаж, чем в предыдущем, в общей сложности 339,4 миллиона евро. Чистая прибыль увеличилась на целых 27 процентов до 29 миллионов евро. В дополнение к этим цифрам руководство Merko Ehitus заявило, что результаты превзошли ожидания годичной давности. Дивиденды Merko Ehitus в этом году будут такими же, как и в прошлом году: один евро на акцию, или в общей сложности 17,7 миллиона евро.
Расходы также продолжали быстро расти: они увеличились на 7,5% в годовом исчислении до 292,6 млн евро. В течение года концерн увеличил маржу чистой прибыли с 7,3% до 8,6%.
В прошлом году Merko заключила новых строительных контрактов примерно на 11 миллионов евро больше, чем годом ранее: на 288 миллионов евро. Остаток незавершенных работ на конец года составил 257,3 млн евро. В четвертом квартале были подписаны новые контракты на 15,2 млн евро. В четвертом квартале 2020 года этот показатель был вдвое выше. Руководство Merko заявило, что, хотя на долю квартир приходится треть проданного портфеля, на они дали целых две трети доходности.
Говоря о текущей ситуации на рынке квартир, представители Merko Ehitus отметили, что из готовых квартир не продано всего несколько квартир, а на продажу более половины строящихся квартир заключены предварительные договоры. Продажа квартир в Merko Ehitus снизилась по сравнению с прошлым годом: в прошлом году концерн продал 496 квартир, а в 2020 году – 895 квартир.
Неудивительно, что рынок квартир подпитывает Merko: недавно опубликованная статистика агентства недвижимости Uus Maa показала, что в январе медианная цена квадратного метра квартир выросла на 20 процентов до 1833 евро. В Таллинне эта цифра превысила 2000 евро. Квадратный метр новостроек Merko продается по цене более 4000 евро.
Банки также говорят о росте цен. Например, в конце прошлого года Swedbank указывал, что средняя сумма жилищного кредита выросла до 103 000 евро, а самофинансирования — до 37 000 евро — сейчас эта цифра может быть уже выше.
По мнению руководства Merko Ehitus, стремительный рост цен на строительство продолжится, и проблемы в цепочках поставок строительных материалов не исчезнут. «Кроме того, ускорение инфляции увеличивает неопределенность, что грозит спиральным ростом всех цен при отсутствии контрмер. Долгосрочные контракты с фиксированной ценой сопряжены с большими рисками, которые не могут нести в одиночку генеральные строительные подрядчики», — предсказали руководители Merko в объявлении для фондовой биржи.
«Решением может стать более гибкое ценообразование. Мы обязательно увидим сложности на строительном рынке с выполнением уже заключенных договоров в срок и, вероятно, также с ценой объектов нового строительства».
В заявлении добавлено, что впереди ждут новые проблемы в виде резкого роста цен на энергоносители и начала зеленого поворота, что, безусловно, создаст новые препятствия и ограничения для традиционных видов деятельности в области строительства и развития недвижимости.
Однако это не означает, что рынок будет стоять на месте. По данным Merko Ehitus, на рынок приходят новые объекты и реальные заказы, в первую очередь, от нарастающей волны складирования и логистики, в сфере строительства ветроэнергетической инфраструктуры. Кроме того госсектор должен построить некоторые объекты, возведение которых нельзя откладывать.