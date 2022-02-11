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Продавец топлива: цена бензина в этом году, вероятно, не изменится

Топливо. Иллюстративное фото. ФОТО: Erik Prozes

По мнению члена правления Alexela Тармо Кярсна, в ближайшее время не стоит ожидать снижения стоимости бензина.

В конце прошлой недели стоимость сырой нефти выросла до рекордного за последние восемь лет уровня, приблизившись к ста долларам за баррель. На автозаправочных станциях Эстонии цена за литр бензина 95 поднялась до 1,68 евро, установив новый рекорд, пишет ERR.

По словам члена правления топливной фирмы Alexela Тармо Кярсна, в течение года стоимость сырой нефти будет составлять около 90 долларов: "Думаю, что в этом году она будет составлять 90-95 долларов, не меньше. Если ситуация сохранится, то цены на бензин останутся прежними, колебание составит до пяти центов".

"Самая большая неопределенность сейчас связана с политическими событиями, которые влияют на производителей нефти. В таком случае цена может достичь 100 долларов и превысить эту отметку", – считает Кярсна.

По словам аналитика LHV Кристо Ааба, без геополитической неопределенности цена на сырую нефть может немного упасть, поскольку спрос, вызванный коронавирусным кризисом, был частично удовлетворен.

Цена сырой нефти превысила уровень 2013-2014 годов, когда она составляла примерно 110 долларов за баррель, и если тогда литр бензина стоил на автозаправочных станциях 1,30 евро, а сейчас стоимость существенно выше из-за акцизов.

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