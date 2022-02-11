Эстония занимает третье место в ЕС по заболеваемости Covid-19

По заболеваемости Covid-19 в ЕС Латвия на прошлой неделе занимала седьмое место.За предыдущие две недели с 24 января по 6 февраля кумулятивная заболеваемость в Латвии составила 6005,4 случая на 100 000 населения. В течение предыдущей недели Латвия поднялась с 12-го на 7-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

За предыдущие две недели показатель заболеваемости в Эстонии составил 6705,6 случая на 100 000 населения, в Литве - 6143,5 случая. Эстония по заболеваемости поднялась с 7-го на 3-е место, Литва - с 13-го на 6-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ.

Средний показатель заболеваемости в странах ЕС/ЕЭЗ составил 3509,1 случая на 100 000 населения.

Самая высокая заболеваемость в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели была в Дании - 10 393,8 случая "Covid-19" на 100 000 населения.

В Латвии с 24 января по 6 февраля также выросла смертность пациентов с диагнозом "Covid-19". В конце прошлой недели она составляла 94,9 случая на миллион населения, и Латвия занимает по этому показателю 5-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ. Еще более высокий показатель зафиксирован в Хорватии, где количество умерших за 14 дней составляет почти 180 человек на миллион населения. Далее следуют Болгария и Греция - более 100 смертей на миллион жителей.

Средний уровень смертности от диагностированного "Covid-19" в ЕС и ЕЭЗ за этот период составляет 51,2 случая на миллион населения.

В Литве уровень смертности в предыдущие две недели составлял 26,1 случая на миллион населения, и она находится на 21-м месте среди стран ЕС/ЕЭЗ по этому показателю. В Эстонии число летальных исходов составляет 42,9 случая на миллион жителей, и в настоящее время она занимает 15-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ по уровню смертности пациентов с диагнозом "Covid-19".

За последние две недели в Латвии также вырос уровень заражения среди населения в возрасте 65 лет и старше - до 1587,3 случая на 100 000 населения, и по этому показателю Латвия находится на 11-м месте среди стран ЕС/ЕЭЗ, где средний показатель составляет 1278 случаев.