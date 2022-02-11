Отчим-насильник отправлен в тюрьму на шесть лет
Приговоренный к шести годам тюрьмы за насилие над приемной дочерью утверждал в полиции, что ребенок сам ползал по его пенису, пишет Saarte Hääl.
Приговоренный к шести годам тюрьмы за насилие над приемной дочерью утверждал в полиции, что ребенок сам ползал по его пенису, пишет Saarte Hääl.
«В принципе речь идет о сексуальных отношениях с падчерицей, по уровню развития находящейся на уровне ребенка детсадовского возраста», - сказал Ляэнеский окружной прокурор Райнер Амур, который требовал в уездном суде наказать сексуального извращенца — мужчину средних лет — к 15 годам лишения свободы.