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  • Отчим-насильник отправлен в тюрьму на шесть лет

Отчим-насильник отправлен в тюрьму на шесть лет

Ужасы происходят здесь и сейчас, с нашими детьми, и довольно часто преступник является родственником для своей жертвы. ФОТО: pixabay.com

Приговоренный к шести годам тюрьмы за насилие над приемной дочерью утверждал в полиции, что ребенок сам ползал по его пенису, пишет Saarte Hääl.

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«В принципе речь идет о сексуальных отношениях с падчерицей, по уровню развития находящейся на уровне ребенка детсадовского возраста», - сказал Ляэнеский окружной прокурор Райнер Амур, который требовал в уездном суде наказать сексуального извращенца — мужчину средних лет — к 15 годам лишения свободы.

В 2020 году, когда преступление было совершено, педофил в юридическом смысле являлся приемным отцом ребенка младше 14 лет. С матерью девочки он уже не жил и изнасилование произошло в доме у бабушки ребенка. Когда полиция узнала о случившемся, поначалу подозревали деяние полового характера, то есть домогательство.

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