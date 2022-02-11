Отчим-насильник отправлен в тюрьму на шесть лет

«В принципе речь идет о сексуальных отношениях с падчерицей, по уровню развития находящейся на уровне ребенка детсадовского возраста», - сказал Ляэнеский окружной прокурор Райнер Амур, который требовал в уездном суде наказать сексуального извращенца — мужчину средних лет — к 15 годам лишения свободы.

В 2020 году, когда преступление было совершено, педофил в юридическом смысле являлся приемным отцом ребенка младше 14 лет. С матерью девочки он уже не жил и изнасилование произошло в доме у бабушки ребенка. Когда полиция узнала о случившемся, поначалу подозревали деяние полового характера, то есть домогательство.