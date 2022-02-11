В парке Тондираба появится инсталляция в виде сердца

«Мы впервые отмечаем День друзей в открытом полгода назад и тепло принятом таллиннцами парке Тондираба. Мы установим инсталляцию в виде сердца, рядом с которой можно сделать отличные фотографии с друзьями или своей второй половинкой. Также у всех будет возможность принять участие в увлекательных конкурсах и розыгрыше призов. Тем, кто хочет сфотографироваться, советую поторопиться: инсталляция останется в парке всего на одну неделю», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Мероприятие состоится в преддверии Дня друзей, в воскресенье 13 февраля, в 17:00. Оно пройдет под открытым небом рядом с главным входом в парк, куда можно удобно попасть с парковки ледового холла Тондираба (Варраку, 14c).

После открытия инсталляции все желающие смогут принять участие в розыгрыше бесплатных билетов на каток. Для этого необходимо сделать фото с сердцем в парке Тондираба и запостить его в соцсетях до 20 февраля с применением хештега #lovelasna. Призы будут разыграны 21 февраля, а билетом можно будет воспользоваться в т.ч. там же, на катке в парке Тондираба.