Оттепель вынудила закрыть выставку ледяных скульптур в центре Таллинна
Управа района Кесклинн была вынуждена из-за оттепели убрать установленные в парке Туви ледяные скульптуры, на которые за время работы выставки пришли посмотреть тысячи горожан.
Управа района Кесклинн была вынуждена из-за оттепели убрать установленные в парке Туви ледяные скульптуры, на которые за время работы выставки пришли посмотреть тысячи горожан.
«Поскольку скульптуры из льда, чтобы сохранить все детали, нуждаются в минусовой температуре, то время работы выставки зависело, прежде всего, от погоды. После наступления оттепели ледяные скульптуры, к сожалению, утратили свою прежнюю красоту, стали хрупкими и опасными. Поэтому мы решили убрать потерявшие форму скульптуры из парка, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – К счастью, горожане проявили большой интерес к выставке и поэтому большинство желающих успели посмотреть на мифических существ из льда в их полной красоте. Мы обязательно планируем организовать аналогичную выставку и в следующем году».
Ледяные скульптуры в парке Туви были установлены второй год подряд. На открытой в прошлую субботу выставке посетителей ждали Феникс, Пегас, дракон и другие известные мифические существа. Всего в парке были установлены семь подсвеченных скульптур. При этом выставка предлагала не только визуальные впечатления – дети могли лазить и сидеть на больших фигурах.
Ледяные скульптуры изготовила фирма Frostiart Baltic. Их авторами являются Донатас Мокус, Инесе Вальтере, Карлис Иле и Майа Иле.