Оттепель вынудила закрыть выставку ледяных скульптур в центре Таллинна

«Поскольку скульптуры из льда, чтобы сохранить все детали, нуждаются в минусовой температуре, то время работы выставки зависело, прежде всего, от погоды. После наступления оттепели ледяные скульптуры, к сожалению, утратили свою прежнюю красоту, стали хрупкими и опасными. Поэтому мы решили убрать потерявшие форму скульптуры из парка, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – К счастью, горожане проявили большой интерес к выставке и поэтому большинство желающих успели посмотреть на мифических существ из льда в их полной красоте. Мы обязательно планируем организовать аналогичную выставку и в следующем году».