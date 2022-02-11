В Тарту из-за аккумулятора электровелосипеда загорелась прихожая квартиры

В 22.06 поступило сообщение, что поставленный на подзарядку в прихожей квартиры на улице Эха в Тарту аккумулятор электровелосипеда взорвался, в результате чего загорелась одежда. До приезда спасателей мужчина из квартиры тушил пламя порошковым огнетушителем. По прибытии спасателей мужчина с остальными покинул квартиру.