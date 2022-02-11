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  • В Тарту из-за аккумулятора электровелосипеда загорелась прихожая квартиры

В Тарту из-за аккумулятора электровелосипеда загорелась прихожая квартиры

Пожарные. Иллюстративное фото. ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

Поставленный на подзарядку аккумулятор электрического велосипеда стал в четверг вечером причиной пожара в одной из квартир в Тарту.

В 22.06 поступило сообщение, что поставленный на подзарядку в прихожей квартиры на улице Эха в Тарту аккумулятор электровелосипеда взорвался, в результате чего загорелась одежда. До приезда спасателей мужчина из квартиры тушил пламя порошковым огнетушителем. По прибытии спасателей мужчина с остальными покинул квартиру.

Спасатели для тушения пожара вошли в квартиру в противодымном оснащении, они также проверили пожарную безопасность соседних квартир. Возгорание спасатели ликвидировали в 22.28.

Скорая помощь доставила в больницу 37-летнего мужчину, который надышался дымом.

Пожаром уничтожены внутренняя отделка прихожей, другие комнаты квартиры пострадали от копоти и воды.

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