В Тарту из-за аккумулятора электровелосипеда загорелась прихожая квартиры
Поставленный на подзарядку аккумулятор электрического велосипеда стал в четверг вечером причиной пожара в одной из квартир в Тарту.
Поставленный на подзарядку аккумулятор электрического велосипеда стал в четверг вечером причиной пожара в одной из квартир в Тарту.
В 22.06 поступило сообщение, что поставленный на подзарядку в прихожей квартиры на улице Эха в Тарту аккумулятор электровелосипеда взорвался, в результате чего загорелась одежда. До приезда спасателей мужчина из квартиры тушил пламя порошковым огнетушителем. По прибытии спасателей мужчина с остальными покинул квартиру.
Спасатели для тушения пожара вошли в квартиру в противодымном оснащении, они также проверили пожарную безопасность соседних квартир. Возгорание спасатели ликвидировали в 22.28.
Скорая помощь доставила в больницу 37-летнего мужчину, который надышался дымом.
Пожаром уничтожены внутренняя отделка прихожей, другие комнаты квартиры пострадали от копоти и воды.