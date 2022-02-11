Фото ⟩ В продажу поступила новая дача, расположенная в прекрасном лесу и у самого моря

Деревянный дом общей площадью 60 м2 находится в одном из самых популярных дачных регионов Эстонии - Ноароотси. Дом построен из деревянного каркаса и утеплен. Обогревается жилище воздушно-тепловым насосом. В ванной комнате - пол с подогревом.

При желании в гостиной можно установить камин или печь с функцией обогрева. Вода поступает из скважины, канализация - выгребная. Дом, построенный в 2022 году, стоит на земельном участке площадью 1200 м2. Между прочим, пляж находится всего в 800 метрах!