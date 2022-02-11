Футболисту Курту Зума светит до четырех лет заключения

В суд обратились юристы крупнейшей французской организации по защите прав животных La Fondation 30 Millions d’Amis («Фонд 30 миллионов друзей») на фоне видео, где футболист бьет свою кошку, передает sports.ru.

«Мы осуждаем этот отвратительный поступок, попросили отстранить игрока от сборной Франции и подали на него в суд», – заявил представитель организации.

В 2021 году во Франции был принят новый закон о защите животных. Это означает, что Зума за жесткое обращение с кошкой грозит до четырех лет тюрьмы и штраф около 60 тысяч евро.