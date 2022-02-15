Правда скрыта за батальонами лжи
Из этой истории проще всего было бы слепить получасовую псевдодокументалку для канала НТВ – в один из циклов на выбор: «Кремлевская кухня», «Кремлевские дети» или «Кремлевские похороны».
Из этой истории проще всего было бы слепить получасовую псевдодокументалку для канала НТВ – в один из циклов на выбор: «Кремлевская кухня», «Кремлевские дети» или «Кремлевские похороны».
«"Четвертую империю" нельзя назвать игрой зажравшихся подростков. Они были образованными, одаренными. Много читали, в том числе и "Майн кампф", секретные экземпляры которой были у их родителей. Они совершенно точно знали, что происходит на фронтах и что их сверстники стоят у станков, умирают от голода, воюют в партизанских отрядах. Но жизнь страны мальчиков "Четвертой империи" не касалась.