Вт, 15.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Правда скрыта за батальонами лжи

Безрук, он же Долгов, идеальная машина для убийств (Артур Смольянинов). ФОТО: Кадр из фильма

Из этой истории проще всего было бы слепить получасовую псевдодокументалку для канала НТВ – в один из циклов на выбор: «Кремлевская кухня», «Кремлевские дети» или «Кремлевские похороны».

Для подписчиков Для подписчиков

«"Четвертую империю" нельзя назвать игрой зажравшихся подростков. Они были образованными, одаренными. Много читали, в том числе и "Майн кампф", секретные экземпляры которой были у их родителей. Они совершенно точно знали, что происходит на фронтах и что их сверстники стоят у станков, умирают от голода, воюют в партизанских отрядах. Но жизнь страны мальчиков "Четвертой империи" не касалась.

Это было поколение "детей", в которых ощущение вседозволенности, вплоть до права на убийство, очень болезненно сталкивалось с пониманием того, что в будущем они обречены на жизнь в тени отцов. Они понимали, что законных оснований получить наследство отцов, советских функционеров, у них нет. То, что полагалось им, то, что им готовилось, было в их понимании ничто, пыль, нищета и унижение. И они понимали, что для обеспечения будущего им нужна другая идеология. А настоящее нужно отменить.. В 15 лет они понимали: сейчас — их лучшее время, лучше уже не будет. Россия переживала самую трагическую свою пору, а сыновья героических наркомов восхищались фашистской формой, рейхом и разнообразными способами искали удовольствий. Это не игра, это обыкновенная жизнь, так часто бывает. Посмотрим за окно — там все то же самое. Просто у нынешних мальчиков есть возможность получить наследство и есть куда уехать из места, откуда папы качают нефть и газ».

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back