Компания владельца сети Grossi строит дом для его сына

Именно так - арендуемым жильем. Недвижимость принадлежит частному лицу Олегу Гроссу, который передал право застройки акционерному обществу OG Elektra, т.е. собственной компании. Строительство дома ведется по заказу OG Elektra, он будет принадлежать компании, которая при желании может сдать его в аренду кому угодно, но на самом деле арендатор уже известен. «Я не собираюсь увиливать — это будет мой сын Георг со своей семьей», — сказал старший из Гроссов.

Олег Гросс не объяснил, почему при строительстве жилого дома используется такая схема, но дал небольшую подсказку: «OG Elektra также занимается инвестициями в недвижимость. У компании есть несколько квартир в Раквере и Таллинне, которые сдаются специалистам компании. Когда Георг переедет туда, он будет платить за аренду, а учитывая затраты на строительство здания, она будет немаленькой».

Предприниматель добавил, что сделки с недвижимостью не в новинку для OG Elektra. «В прошлом компания покупала и продавала недвижимость, в том числе квартиры, и получала прибыль от этих сделок».

По словам Олега Гросса, в доме будет три этажа, если считать нулевой этаж, вырытый в склоне холма. «На нижнем этаже запланированы подсобные помещения и баня с небольшим бассейном», — сообщил он.

«На первом этаже будут гостиные, а на втором — спальни. Здание спроектировано как дом с нулевым потреблением энергии, который будет обогреваться за счет геотермального отопления и солнечной энергии. Поскольку дом расположен в охраняемой зоне Старого города, проект с точки зрения внешнего вида был одобрен Департаментом защиты старины».

Олег Гросс сообщил, что общая площадь дома составляет около 600 квадратных метров, а на вопрос, будет ли там вертолетная площадка, он ответил: «Отдельной площадки не будет, но при возведении стен учтена возможность посадки вертолета на крышу. Вертолет на самом деле не очень тяжелый, он весит 1,7 тонны, и какие-то особенные конструкции, чтобы выдержать такой вес, не нужны».

Предприниматель не смог сказать, когда дом будет сдан. К настоящему времени установлена коробка дома. "Мы строим спокойно и продуманно. Мы хотим самое современное. Строим уже два года - торговые центры строятся не такими медленными темпами - и я не могу сказать, когда дом будет закончен".

Рядом с этим участком находится недвижимость, принадлежащая MTÜ Kehala, и известно, что это некоммерческое объединение также связано с Гроссом. На этом участке раньше находился деревянный дом, в котором во времена первой Эстонской республики жил первый старейшина Вируского уезда, а затем министр Михкель Юхкам. К сожалению, в сентябре 2015 года дом подожгли дети.

«Дом так сильно пострадал от пожара, что сохранить его в первозданном виде уже не представлялось возможным, — сказал Олег Гросс. — Сгоревшая часть снесена, остальная часть по согласованию с Департаментом защиты старины часть разобрана и находится на складе. Если возникнет желание там что-то построить, нужно будет использовать сохранившиеся части дома и строить точно так же, как раньше. На данный момент неизвестно, начнет ли MTÜ Kehala ремонт здания и если начнет, то когда».

По словам Гросса, мальчиков, которые подожгли здание, поймали, но больше с ними ничего не случилось. "Дети из малообеспеченных семей, что мы можем им предъявить...", - сказал Олег Гросс.

А что стало со зданием представительства OG Elektra в Пяйде? «Этот дом был построен на рубеже веков и не соответствует сегодняшним энергетическим стандартам, — сказал Гросс. — Внутри здания всё снесено, и оно подлежит реконструкции. Не знаю, что будет дальше. Возможно, Олег Гросс как частное лицо выкупит его у OG Elektra».