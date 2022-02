AS Tallink Grupp отказывается от всех предъявленных в рамках судебного дела требований к AS Tallinna Sadam, а AS Tallinna Sadam в будущем изменит портовые тарифы для посещающих Ванасадам и обслуживающих регулярные линии пассажирских судов, сообщили компании бирже.