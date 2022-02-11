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Пресс-секретарь президента России рассказал, почему одним своим визави Владимир Путин при встрече жмет руку, а с другими общается с расстояния в несколько метров. Последний такой случай был во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам представителя Кремля, в этом "нет политики", пишет Би-би-си.

Пресс-секретарь президента России рассказал, почему одним своим визави Владимир Путин при встрече жмет руку, а с другими общается с расстояния в несколько метров. Последний такой случай был во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном: они сидели друг напротив друга за шестиметровым столом.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в этом "нет политики".

"Наверное, нужно разъяснить, потому что это вызывает большой интерес. Действительно, в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями и так далее, а с кем-то переговоры проходят за столом", - сказал Песков в пятницу (цитата по Интерфаксу).

Расстояние между президентами за столом переговоров, добавил он, составляет порядка шести метров.

"Это действительно связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами. Мы с пониманием к этому относимся, это нормальная мировая практика, но в этом случае тогда вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно. Тогда применяется большее расстояние", - продолжил представитель Кремля.

В период пандемии Путин максимально сократил число поездок и личных встреч, проводя большую часть мероприятий в режиме онлайн. Затем он снова начал участвовать в мероприятиях, но их участники должны были перед встречей с президентом две недели находиться на карантине.

По словам Пескова, Эммануэль Макрон отказался сдавать российской стороне ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с Путиным.

Переговоры российского и французского лидеров продолжались более пяти часов. Фотографии шестиметрового стола, разъединившего двух президентов, впоследствии породили множество мемов в соцсетях.

Песков не стал отвечать на вопрос, сдает ли Путин ПЦР-тест медикам прибывающей стороны.

"Здесь я не хотел бы вдаваться в дальнейшие какие-то детали. Все-таки давайте что-то оставим в непубличной стороне. Но еще раз: возможны разные форматы взаимодействия тех, кто обеспечивает эпидемиологическую безопасность и нашего президента, и наших гостей", - сказал Песков.