Литва, Латвия и Эстония попросили у Беларуси объяснений по поводу концентрации войск

«Балтийские страны представили Беларуси вопросы о необычной концентрации вооруженных сил для учений на территории Беларуси, численности участвующих в учениях военнослужащих России и Беларуси, задействованной военной технике и планирующемся возвращении воинских подразделений на места их обычной дислокации», - говорится в сообщении МИД.

Вопросы отправлены в среду, 9 февраля, Беларусь обязана дать ответы до пятницы, 11 февраля. «Мы призываем Беларусь уважать свои международные обязательства и обеспечить информацию о масштабе и характере военных учений», - говорит глава литовской дипломатии.

«Нежелание прозрачно и в соответствии со взятыми международными обязательствами предоставить информацию о военных учениях и размещении российских военных в Беларуси вызывает законную обеспокоенность в связи с агрессивными намерениями России и Беларуси», - сказал Габриэлюс Ландсбергис.

Механизм снижения риска Венского документа ОБСЕ предназначен для обеспечения консультаций и сотрудничества между странами с целью снижения военных рисков, обеспечения прозрачности, предотвращения военных инцидентов.

Россия и Беларусь в четверг начали активную часть совместных военных учений. Как утверждает Министерство обороны России, во время маневров, которые будут продолжаться до 20 февраля, их участники будут тренироваться «подавлять и отражать агрессию извне». Москва и Минск не раскрыли, сколько военнослужащих участвует в учениях, но США утверждали, что Россия направила в несколько областей Беларуси около 30 тыс. военных.