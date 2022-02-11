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  • Литва, Латвия и Эстония попросили у Беларуси объяснений по поводу концентрации войск
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Литва, Латвия и Эстония попросили у Беларуси объяснений по поводу концентрации войск

Александр Лукашенко. ФОТО: Andrei Stasevich

Литва, Латвия и Эстония попросили у властей Беларуси объяснений по поводу необычной концентрации вооруженных сил, сообщил в пятницу МИД Литвы. Как сообщается, страны Балтии воспользовались предоставляемой Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о мерах укрепления доверия и безопасности возможностью активировать механизм снижения риска из III раздела этого документа в связи с необычной военной деятельностью.

«Балтийские страны представили Беларуси вопросы о необычной концентрации вооруженных сил для учений на территории Беларуси, численности участвующих в учениях военнослужащих России и Беларуси, задействованной военной технике и планирующемся возвращении воинских подразделений на места их обычной дислокации», - говорится в сообщении МИД.

Вопросы отправлены в среду, 9 февраля, Беларусь обязана дать ответы до пятницы, 11 февраля. «Мы призываем Беларусь уважать свои международные обязательства и обеспечить информацию о масштабе и характере военных учений», - говорит глава литовской дипломатии.

«Нежелание прозрачно и в соответствии со взятыми международными обязательствами предоставить информацию о военных учениях и размещении российских военных в Беларуси вызывает законную обеспокоенность в связи с агрессивными намерениями России и Беларуси», - сказал Габриэлюс Ландсбергис.

Механизм снижения риска Венского документа ОБСЕ предназначен для обеспечения консультаций и сотрудничества между странами с целью снижения военных рисков, обеспечения прозрачности, предотвращения военных инцидентов.

Россия и Беларусь в четверг начали активную часть совместных военных учений. Как утверждает Министерство обороны России, во время маневров, которые будут продолжаться до 20 февраля, их участники будут тренироваться «подавлять и отражать агрессию извне». Москва и Минск не раскрыли, сколько военнослужащих участвует в учениях, но США утверждали, что Россия направила в несколько областей Беларуси около 30 тыс. военных.

Западные страны утверждают, что Россия сконцентрировала более 100 тыс. военных возле границы с Украиной и, возможно, готовится к военной инвазии.

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