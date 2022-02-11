Литва, Латвия и Эстония попросили у Беларуси объяснений по поводу концентрации войск
Литва, Латвия и Эстония попросили у властей Беларуси объяснений по поводу необычной концентрации вооруженных сил, сообщил в пятницу МИД Литвы. Как сообщается, страны Балтии воспользовались предоставляемой Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о мерах укрепления доверия и безопасности возможностью активировать механизм снижения риска из III раздела этого документа в связи с необычной военной деятельностью.