Декларацию о доходах можно подать уже сейчас

«Поскольку в первые дни всегда наблюдается большой интерес к подаче декларации о доходах, мы действительно открыли систему для тестирования в этом году пораньше. Еще раз подчеркиваем, что спешить некуда — декларацию о доходах можно подать до 2 мая, поэтому просим всех не торопиться», — заявил пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента.

«Поскольку нагрузка на e-MTA выросла, нам пришлось, как и в предыдущие годы, ограничить количество пользователей электронной среды. Когда применяется ограничение, пользователь видит таймер, который показывает, через сколько секунд он будет автоматически перенаправлен на страницу аутентификации, где он может получить дальнейший доступ к e-MTA. Если количество людей, желающих использовать e-MTA, очень велико, пользователь может быть повторно направлен на страницу с таймером», - уточнил пресс-секретарь.

Скорость возврата переплаченного подоходного налога напрямую не зависит от очередности подачи деклараций, сообщает департамент. Понятно, что людей интересует использование их подоходного налога и уже все могут посмотреть его в приложении e-MTA «Мои доходы».

С этого года больше нельзя войти в e-MTA по банковской ссылке, поэтому для подачи декларации о доходах необходимо использовать Smart-ID, Mobiil-ID или ИД-карту.

Декларация о доходах предварительно заполняется на основании известных департаменту данных. Если в предварительно заполненную декларацию попало имущество, с продажи которого не нужно уплачивать подоходный налог, то человек сам должен удалить эти данные. Однако может быть и наоборот – если заработанный доход отсутствует в декларации, например, доход от аренды или доходы, полученные за рубежом, или заработная плата в конверте, то их необходимо самому внести в декларацию.

Третий год подряд человек может, при желании, отдать свой переплаченный подоходный налог или его часть на благотворительность. Выбирать можно из числа благотворительных объединений, получателей пожертвований может быть до трех. После подтверждения декларации произведенные пожертвования возврату не подлежат. Также можно оставить переплаченный подоходный налог на счете предоплат для покрытия обязанности по уплате земельного налога.

С 25 февраля департамент начнет возвращать переплаченный подоходный налог тем, кто задекларировал свои доходы в электронном виде, а с 18 марта – тем, кто подал декларацию на бумаге. Если человек должен доплатить подоходный налог, то срок его уплаты истекает 3 октября.