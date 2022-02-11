Жизнь девушки в опасности: пропала 15-летняя Стелла
Полиция просит помощи в поисках 15-летней Стеллы. На основе собранных на данный момент данных, жизнь девушки может быть в опасности.
Полиция просит помощи в поисках 15-летней Стеллы. На основе собранных на данный момент данных, жизнь девушки может быть в опасности.
По данным полиции, Стелла покинула свое место жительства у неродной семьи в Ляэне-Вирумаа, но до сих пор не вернулась. С ней не удается связаться, хотя по последним данным Стелла находится в Тарту.
Полиция собрала всю возможную информацию, проверила места и поговорила с близкими и знакомыми девушки. Пока найти Стеллу не удалось.
Стелла ростом около 165 см, она среднего телосложения. У девушки темные длинные волосы. На ней были надеты черная куртка, светлые джинсы, черная шапка, с собой у нее был темный рюкзак. На ногах светлые кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Стеллу или знает о ее возможном местоположении, сообщить об этом по номеру 112.