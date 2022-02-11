Эстонский МИД: советуем без необходимости не ездить на Украину

«В связи с выросшей опасностью из-за деятельности российских войск на украинской границе, мы советуем без крайней необходимости не путешествовать на Украину. Граждан Эстонии, находящихся на Украине, мы просим взвесить важность нахождения в стране и по возможности вернуться в Эстонию», - объявил эстонский МИД.