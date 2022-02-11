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Эстонский МИД: советуем без необходимости не ездить на Украину

Флаг Украины. ФОТО: Mihkel Maripuu

Министерство иностранных дел Эстонии сделало объявление в связи с вызывающей беспокойство ситуацией на украинской границе.

«В связи с выросшей опасностью из-за деятельности российских войск на украинской границе, мы советуем без крайней необходимости не путешествовать на Украину. Граждан Эстонии, находящихся на Украине, мы просим взвесить важность нахождения в стране и по возможности вернуться в Эстонию», - объявил эстонский МИД.

Граждане Эстонии, находящиеся на Украине, должны зарегистрировать свое нахождение в стране на странице МИД.

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