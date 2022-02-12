Наклейка с изображением ласточки - знак качества эстонских продуктов
По результатам мониторинга Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов эстонские продукты питания являются одними из самых чистых в мире. Согласно последним данным Евростата, сельское хозяйство Эстонии также входит в пятерку стран Европейского Союза, где используется наименьшее количество средств защиты растений. Экологически чистые и высококачественные продукты, произведенные в Эстонии, отмечены знаком Pääsukesemärk, пишет Kodu.