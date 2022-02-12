Наклейка с изображением ласточки - знак качества эстонских продуктов

«В последнее время все сложнее отличить отечественную еду от импортной. Производители и импортеры прилагают все больше и больше усилий, чтобы продукты, произведенные за границей, производили впечатление отечественных. Еще сложнее получить представление о том, использовалось ли при изготовлении продукта отечественное сырье. Продовольственные прилавки полны различных товаров, и часто происхождение сырья, используемого для изготовления пищевых продуктах, остается для потребителя загадкой. Значок с изображением ласточки помогает отдать предпочтение продуктам, приготовленным из эстонского мяса, молока, рыбы, злаков или другого местного сырья», — сказала член правления Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Меэли Линдсаар.

ФОТО: EPKK

«Сейчас мы вновь приглашаем наши продовольственные предприятия подать заявку на получение для своей продукции знака Pääsukesemärk, чтобы дать потребителям четкое представление об отечественном происхождении и высоком качестве этих продуктов питания», — продолжила Линдсаар.

Независимая экспертная оценка

Целью системы качества Сельскохозяйственно-торговой палаты является поддержка продуктов, изготовленных из эстонского сырья, а также помощь потребителям в поиске отечественных продуктов питания среди других. Независимая экспертная оценка позволяет производителям получать объективные отзывы о продуктах, что поддерживает и улучшает качество эстонских продуктов питания.

Помимо отечественного происхождения и места изготовления сырья, знак с изображением ласточки свидетельствует и о высоком качестве. Чтобы доказать, что пищевой продукт достоин знака Pääsukesemärk, его присуждению предшествует тщательная экспертная оценка. Продукты, уже имеющие Pääsukesemärk, продолжают подвергаться проверке, в ходе которой производители должны продолжать демонстрировать хорошее качество продуктов, отмеченных знаком, и использование отечественного сырья. Эта система обеспечивает неизменно высокое качество продукции.

Согласно последнему опросу, проведенному Институтом конъюнктуры в 2020 году, «ласточка» по-прежнему остается самой известной маркировкой продуктов питания: ее знают 93 процента потребителей.

Предпочтение продуктов питания, отмеченных Pääsukesemärk, является показателем ответственного потребления и поддерживает местное сельское хозяйство и развитие села. Эстонские фермеры выращивают сырье, а местная пищевая промышленность перерабатывает его в продукты. Можно сказать, что еда со знаком ласточки – это настоящая эстонская еда. И по содержанию, и по форме!