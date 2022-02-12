Байден и Макрон проведут телефонные переговоры с Путиным
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонные переговоры в субботу, 12 февраля, сообщил представитель Белого дома.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонные переговоры в субботу, 12 февраля, сообщил представитель Белого дома.
В администрации Байдена отметили, что переговоры предложила российская сторона. В то же время, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор состоится по инициативе США. Одновременно в Елисейском дворце и в Кремле сообщили о планирующейся телефонной беседе французского лидера Эмманюэля Макрона с Путиным. В обоих случаях речь пойдет о кризисе вокруг Украины, передает DW.
В последние недели лидеры западных стран продолжают попытки дипломатическим путем разрешить кризис, возникший на фоне скопления российских войск на границе с Украиной. 11 февраля Байден, Макрон, а также первые лица Евросоюза, НАТО и ряда европейских стран провели телефонную конференцию и пообещали в ближайшие дни "удвоить дипломатические усилия в ближайшие дни". В то же время они предупредили Москву о "массивных последствиях", в том числе для экономики России, если Москва пойдет на военную эскалацию.
Der Spiegel: США предупредили о скором нападении РФ на Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен в тот же день отметил, что вторжение России в Украину может начаться "в любой момент". По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, американские спецслужбы на основе последних данных опасаются, что нападение может начаться уже 16 февраля. Американская сторона предупредила об этом правительство Германии и других стран НАТО, пишет издание.