Катание на пони и блины: в парке «Мянни» пройдет День семьи

В воскресенье, 13 февраля, в столичном парке «Мянни» пройдет День семьи Мустамяэ, разнообразная программа которого включает интересные занятия как для взрослых, так и для маленьких жителей Мустамяэ. Главный исполнитель концертной программы Дня семьи – Сийри Кянд.

«День семьи в Мустамяэ — это хорошая возможность провести воскресенье всей семьей в недавно отремонтированном парке "Мянни", — приглашает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. - Обязательно приходите, ведь помимо увлекательной программы, мы предложим гостям семейного дня блины и суп. Увлекательные игры, катание на пони и аквагрим обязательно порадуют наших самых маленьких гостей».