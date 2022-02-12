Фото: в доме над Кадриоргом продается шикарный пентхаус с мебелью и техникой
Эксклюзивная квартира с террасой и роскошными видами на море и город ждет взыскательного покупателя.
Эксклюзивная квартира с террасой и роскошными видами на море и город ждет взыскательного покупателя.
Светлая современная квартира площадью 109,6 м2 расположена на 13 этаже построенного в 2018 году дома, входящего в жилой комплекс Skyline Residence. Решения по внутренней отделке созданы известной швейцарской компанией Spacewise с учетом особого расположения трех башен и сочетают в себе качество, урбанистичность и естественность.
Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, двух спален с отдельными гардеробными, просторной ванной комнаты, гостевого туалета, холла, прихожей и коридора.
К квартире относятся балкон и терраса на крыше общей площадью 65,3 м². Площадь террасы 50,8 м² из них закрытая часть составляет 25 м².
Планировка квартиры такова, что ее легко изменить в соответствии с потребностями и пожеланиями нового собственника.
В функциональной и просторной кухне много места для готовки. Кухонная мебель Custom Nobe Interiors оснащена бытовой техникой BOSCH самого высокого качества с неподвластным времени дизайном: индукционную плиту и духовку, вытяжку, микроволновую печь, посудомоечную машину и холодильник с морозильной камерой.
Кухонная столешница и фартук изготовлены из чрезвычайно прочного материала - гранита magma gold. Столешница очень термостойкая и устойчивая к повреждениям, но при этом является очень эффектным и роскошным элементом внутренней отделки.
Квартира продается со всей мебелью, техникой, светильниками и шторами.
С эксклюзивным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.