Фото: в доме над Кадриоргом продается шикарный пентхаус с мебелью и техникой

Светлая современная квартира площадью 109,6 м2 расположена на 13 этаже построенного в 2018 году дома, входящего в жилой комплекс Skyline Residence. Решения по внутренней отделке созданы известной швейцарской компанией Spacewise с учетом особого расположения трех башен и сочетают в себе качество, урбанистичность и естественность.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, двух спален с отдельными гардеробными, просторной ванной комнаты, гостевого туалета, холла, прихожей и коридора.

ФОТО: KV.EE

К квартире относятся балкон и терраса на крыше общей площадью 65,3 м². Площадь террасы 50,8 м² из них закрытая часть составляет 25 м².

ФОТО: KV.EE

Планировка квартиры такова, что ее легко изменить в соответствии с потребностями и пожеланиями нового собственника.

ФОТО: KV.EE.

В функциональной и просторной кухне много места для готовки. Кухонная мебель Custom Nobe Interiors оснащена бытовой техникой BOSCH самого высокого качества с неподвластным времени дизайном: индукционную плиту и духовку, вытяжку, микроволновую печь, посудомоечную машину и холодильник с морозильной камерой.

ФОТО: KV.EE

Кухонная столешница и фартук изготовлены ​​из чрезвычайно прочного материала - гранита magma gold. Столешница очень термостойкая и устойчивая к повреждениям, но при этом является очень эффектным и роскошным элементом внутренней отделки.

ФОТО: KV.EE

Квартира продается со всей мебелью, техникой, светильниками и шторами.