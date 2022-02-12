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  • Энн Вескимяги: вместо военной истерии надо заниматься более важными темами

Энн Вескимяги: вместо военной истерии надо заниматься более важными темами

Энн Вескимяги. ФОТО: Madis Veltman

По мнению промышленника Энна Вескимяги, тема конфликта между Россией и Украиной переросла в истерию и нагнетает ненужные страхи, передает портал dv.ee.

По словам Вескимяги, который многие годы поддерживает хорошие отношения с российскими предпринимателями и в последнее время общался со знакомыми как в Москве, так и в Киеве, никто не боится войны.

Он отметил, что происходящее смахивает на истерию и Украина от нас далеко, но в Эстонии вдруг тема безопасности оказалась актуальнее высоких цен на энергоносители, коронавируса и прочего.

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