Биржа: вечером цена на электроэнергию взлетит до почти 200 евро
Стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу снизится по сравнению с пятницей на 27,2 процента до 89,44 за мегаватт-час.
Стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу снизится по сравнению с пятницей на 27,2 процента до 89,44 за мегаватт-час.
Самой высокой в 194,89 евро за мегаватт-час биржевая цена на электроэнергию в субботу будет вечером с 18 до 19 часов, а самой низкой в ночь на воскресенье с 0 до 1 часа - 18,36 евро за мегаватт-час.