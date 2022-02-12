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Биржа: вечером цена на электроэнергию взлетит до почти 200 евро

Счета за электричество некоторых сбили с толку, а других повергли в ужас. ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

Стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу снизится по сравнению с пятницей на 27,2 процента до 89,44 за мегаватт-час.

Самой высокой в 194,89 евро за мегаватт-час биржевая цена на электроэнергию в субботу будет вечером с 18 до 19 часов, а самой низкой в ночь на воскресенье с 0 до 1 часа - 18,36 евро за мегаватт-час.

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