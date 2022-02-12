Путешествия возвращаются: какие страны уже сняли большинство COVID-ограничений?

"Прийдя к выводу, что ограничения COVID-19 не остановили распространение вируса и его штаммов, а также приняв во внимание рост темпов вакцинации, несколько стран Европейского Союза/Шенгенской зоны объявили, что теперь они будут применять менее строгие правила", — говорится на сайте SchengenVisaInfo.com.

В числе первых стран, где решили применять упрощенные правила и отменили требования к тестированию — Швеция, Норвегия, Греция и Чехия.

В Швецию без ПЦР-тестов

"Швеция стала одной из первых стран, где объявили, что больше не будут применять строгие правила въезда для прибывающих путешественников. Власти страны объявили, что с 9 февраля, путешественники из Европы смогут въезжать в страну без ограничений, независимо от их вакцинации или статуса выздоровления", — отмечается в сообщении.

Это означает, что путешественникам из ЕС/Шенгенской зоны больше не нужно предъявлять цифровой сертификат ЕС о COVID или другое подтверждение вакцинации, выздоровления или отрицательных результатов тестов по прибытию в Швецию.

Помимо смягчения правил въезда, Швеция объявила, что с 9 февраля снимаются большинство национальных ограничений. Однако правила, которые в настоящее время применяются в отношении граждан третьих стран, останутся в силе.

В Норвегию без самоизоляции даже для невакцинированных

Норвегия также упростила правила въезда. Власти страны объявили, что требование о карантине будет снято, поскольку эта мера "больше не считается необходимой для инфекционного контроля". Путешественники теперь могут въезжать в Норвегию без соблюдения правил самоизоляции, даже если они не были вакцинированы или не вылечились от вируса.

Тем не менее непривитым и не выздоровевшим путешественникам все же необходимо пройти тестирование и заполнить въездную форму.

"Путешественникам по-прежнему необходимо пройти тестирование и въездную регистрацию по прибытию. Требование документирования отрицательного теста до прибытия все ещераспространяется на людей, которые не могут предъявить справку о COVID-19, подтверждающую, что они полностью вакцинированы или выздоровели", — отметили в министерстве здравоохранения Норвегии.

Лицам, которые выздоровели или получили все необходимые дозы вакцины, не нужно соблюдать дополнительные правила при поездке в страну.

В Грецию без тестов, но с прививкой

Греция отменила требование тестирования на COVID-19 только для путешественников, имеющих действующий сертификат COVID ЕС. Все, кто имеет один из признанных в Греции COVID-сертификатов, больше не обязаны проходить предварительное ПЦР-тестирование.

Однако путешественники, которые не соответствуют критериям въезда, будут по прежнему подлежать тестированию, даже если они были вакцинированы или излечились от вируса.

Упрощенные правила въезда в Чехию

Чехия также будет применять упрощенные правила для путешественников и граждан страны. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что с 9 февраля снято требование предъявлять один из COVID-пропусков.