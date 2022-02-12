Фото ⟩ Предвестник весны: в Эстонии появились первые подснежники
На улице Аявилья в Пайде начали цвести первые подснежники.
На улице Аявилья в Пайде начали цвести первые подснежники.
Жительница улицы Айавилья Маарика Хейнасте объяснила, что подснежники цветут на том месте, где всегда быстро тает снег, поскольку под землей есть теплотрасса, пишет Järva Teataja.
Самый распространенный в Эстонии подснежник (Galanthus nivalis) — ранний и морозостойкий весенний цветок. В эстонских садах он стал первым предвестником весны.