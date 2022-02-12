Картина дня: причины внезапной смерти, предупреждение синоптиков и учителя без требуемого образования

Даже лучшие врачи не могут предвидеть, кого настигнет внезапная смерть

То, что произошло на прошлой неделе с Мадисом Миллингом, на самом деле не является каким-то исключительным случаем. Точно так же ежегодно внезапная смерть настигает около 800 человек по всей Эстонии. Читать далее...

Маарья Круусмаа: антиваксер, скорее всего, умрет от сердечного приступа

Лет пять назад я сидела в Брюсселе в комнате, полной экспертов, мы пили в больших количествах исключительно скверный кофе, который Еврокомиссия явно закупила по тендеру, и пыталась предсказать долгосрочные сценарии развития Европы. Методика подобных мыслительных упражнений предусматривает, что записываются всевозможные сценарии безопасности, оцениваются риски их реализации и возможное влияние. Читать далее...

Сотни учителей работают в школах без должного образования

По данным Министерства образования и науки, в подготовке некоторых учителей есть недочеты и далеко не все педагоги, работающие в общеобразовательных школах, соответствуют профессиональным требованиям. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 5789 жителей Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 041 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5789. Скончались шесть человек с коронавирусом. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Закрыто — все ушли на карантин

Нынешняя волна коронавируса запомнится не только запредельными цифрами новозараженных, но и беспрецедентным количеством больничных листов. Если врачи ежедневно отправляют в карантин по пять-шесть-восемь тысяч человек, то Эстония рискует не сегодня-завтра оказаться в новом своеобразном локдауне. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Допинг или политика? За что пострадала Валиева

Если честно, лицом недели очень хотелось выбрать кого-то из своих – мы все надеялись хоть на одну олимпийскую медаль для Эстонии. Увы, чуда не произошло, а на Олимпиаде зазвучало совсем другое имя. И совсем не в радостном контексте. Читать далее...

ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ 〉 Сборная России выиграла золото в лыжной женской эстафете

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4x5 км. Читать далее...

ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ 〉 В спринте по биатлону золото и бронза у братьев Бё

На Олимпийских играх в Пекине продолжается биатлонная программа. 12 февраля в национальном центре биатлона Чжанцзякоу состоялся мужской спринт. Золото завоевал норвежец Йоханнес Бе. Читать далее...

Йоханна Талихярм взвилась на дыбы после комментария американского журналиста

В США разгорелся скандал после того, как журналист New York Times Мэтью Футтерман написал об американской лыжнице Джесси Диггинс статью, вызвавшую негодование из-за неделикатных и сексистских описаний. Высказалась и эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм. Читать далее...

По всей Эстонии передано предупреждение первой степени