В Хельсинки начинают снимать коронаограничения
В столице Финляндии Хельсинки и уезде Уусимаа с понедельника, 14 февраля будут сняты все ограничения на массовые мероприятия, связанные с коронавирусом, пишет Postimees.
В столице Финляндии Хельсинки и уезде Уусимаа с понедельника, 14 февраля будут сняты все ограничения на массовые мероприятия, связанные с коронавирусом, пишет Postimees.
По словам местных властей, коронаограничения больше не нужны на массовых мероприятиях, так как распространение вируса в регионе стабилизировалось и пик штамма "омикрон" прошел, передает Yle.
В ряде других районов Финляндии также планируется ослабить ограничения. План правительства предусматривает снятие всех коронаограничений в стране в марте.