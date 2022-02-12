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В Хельсинки начинают снимать коронаограничения

Флаг Финляндии. ФОТО: Ints Kalnins/Scanpix

В столице Финляндии Хельсинки и уезде Уусимаа с понедельника, 14 февраля будут сняты все ограничения на массовые мероприятия, связанные с коронавирусом, пишет Postimees.

По словам местных властей, коронаограничения больше не нужны на массовых мероприятиях, так как распространение вируса в регионе стабилизировалось и пик штамма "омикрон" прошел, передает Yle.

В ряде других районов Финляндии также планируется ослабить ограничения. План правительства предусматривает снятие всех коронаограничений в стране в марте.

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