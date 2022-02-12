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Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. ФОТО: Olivier Hoslet

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 12 февраля после обеда созвонилась с премьер-министром Каей Каллас, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на Украине.

В телефонном разговоре Каллас и фон дер Ляйен обсудили последние события, связанные с агрессивным поведением России в отношении Украины, а также перспективы продолжающихся интенсивных дипломатических усилий и важность поддержки Украины.

Премьер-министр Каллас подчеркнула необходимость быстрого поиска дополнительных путей поддержки украинской экономики.

Также обсуждались вопросы подготовки объемного и эффективного пакета санкций. Премьер-министр подчеркнула, что Евросоюз должен быть готов применить санкции, как только возникнет необходимость.

Премьер-министр также отметила, что посольство Эстонии в Киеве продолжит работу и тесное сотрудничество с представительством Европейского Союза в Украине.

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