Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор

В телефонном разговоре Каллас и фон дер Ляйен обсудили последние события, связанные с агрессивным поведением России в отношении Украины, а также перспективы продолжающихся интенсивных дипломатических усилий и важность поддержки Украины.

Премьер-министр Каллас подчеркнула необходимость быстрого поиска дополнительных путей поддержки украинской экономики.

Также обсуждались вопросы подготовки объемного и эффективного пакета санкций. Премьер-министр подчеркнула, что Евросоюз должен быть готов применить санкции, как только возникнет необходимость.