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Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что власти города утвердили план эвакуации населения в связи с распространением информации о скором вторжении российской армии в Украину. Многие страны, в том числе США и Великобритания, рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Украину. Количество сотрудников российской дипмиссии также должно сократиться, однако российский МИД называет это "оптимизацией штатов" из-за возможных провокаций, пишет Би-би-си.

Военные ФОТО: EPA

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что власти города утвердили план эвакуации населения в связи с распространением информации о скором вторжении российской армии в Украину. Западные страны тем временем вывозят из Украины сотрудников посольств, выполняющих второстепенные функции. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что информации о "возможном вторжении" стало чересчур много.

В субботу состоялся разговор госсекретаря США Тони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Блинкен позвонил российскому коллеге, чтобы "обсудить острую общую обеспокоенность тем, что Россия может рассматривать возможность начала дальнейшей военной агрессии против Украины в ближайшие дни", говорится в заявлении Госдепартамента.

Согласно сообщению российского МИД, Лавров "подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о российской агрессии против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса".

Согласно сообщению Госдепартамента, госсекретарь дал понять, что "дипломатический путь к разрешению кризиса остается открытым, но он требует от Москвы деэскалации и добросовестного участия в переговорах". Блинкен еще раз пообещал "решительный, масштабный и единый трансатлантический ответ" в случае российской агрессии.

Вскоре после этого Пентагон сообщил о телефонном разговоре министров обороны двух стран - Ллойда Остина и Сергея Шойгу. В скупом сообщении американского военного ведомства говорится, что "они обсуждали наращивание российских сил в Крыму и вокруг Украины".

Кроме того, в этот же день российский президент снова поговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном, который на этой неделе провел с ним почти шестичасовую встречу в Москве. В Кремле сообщили, что разговор длился час 40 минут и касался Украины; иных подробностей стороны пока не сообщают.

В субботу вечером по московскому времени президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным (американская сторона настояла на том, чтобы разговор состоялся в этот день, сообщили в Белом доме; Кремль предлагал провести видеоконференцию в понедельник).

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что спекуляций о возможном вторжении стало слишком много: "Я считаю, что в настоящее время в информационном пространстве чересчур много информации относительно глубокой, полномасштабной войны со стороны Российской Федерации. Даже уже называют соответствующие даты".

Владимир Зеленский ФОТО: EPA

"Правда в том, что у нас есть разная информация. И сейчас лучший друг для врагов - это паника в нашей стране. И вся эта информация только провоцирует панику и не помогает нам", - добавил он.

Накануне госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение в Украину "в любой момент". "Сейчас мы проходим такое временное окно, когда вторжение может произойти в любой момент, и, чтобы было понятно, даже во время Олимпиады, - сказал он. - Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки эскалации со стороны России, в том числе новые российские силы на границе с Украиной".

Олимпиада в Пекине заканчивается 20 февраля; пытаясь спрогнозировать дату начала российского вторжения, если оно случится, многие комментаторы допускали, что Путин дождется конца Игр, чтобы не омрачать мероприятие, столь важное для китайского лидера, от поддержки или благожелательного нейтралитета которого Россия сильно зависит в условиях конфронтации с Западом.

Энтони Блинкен ФОТО: Reuters

Нападение может начаться с воздушных бомбардировок, которые затруднят эвакуацию и поставят под угрозу мирных жителей, предупредил Белый дом в пятницу.

Вслед за США многие другие страны, в том числе Великобритания, Канада, Австралия, Германия, Нидерланды и Швейцария, также стали рекомендовать своим гражданам не ездить на Украину, а уже находящимся там - покинуть ее незамедлительно.

США и другие страны Запада указывают, что Россия сосредоточила беспрецедентно большое количество войск и боевой техники на границах с Украиной, в аннексированном Крыму и в Беларуси. Москва настаивает, что у нее нет планов военного вторжения на Украину, а передвижения российских войск по своей территории не должны никого беспокоить. Развертывание войск в Беларуси Москва и Минск называют совместными учениями, которые закончатся 20 февраля.

Эвакуация и оптимизация

В субботу мэрия украинской столицы объявила, что утвердила план действий на случай нападения.

"Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Население Киева, по официальным данным за декабрь прошлого года, превышало 2,9 миллиона человек.

Здание посольства США в Киеве 12 февраля 2022 года ФОТО: Reuters

США заявили, что сокращают штат своего посольства в Киеве из-за угрозы вторжения. Оказание консульских услуг приостановлено, сотрудникам, выполняющим второстепенные функции, приказано покинуть страну. Членам семей сотрудников было предписано покинуть страну еще раньше.

На закрытом брифинге в Госдепартаменте корреспонденту Пи-би-эс на вопрос о том, уничтожают ли сотрудники посольства в Киеве секретные документы и оборудование, ответили утвердительно, хотя и не вдаваясь в подробности.

Также Пентагон распорядился "временно передислоцировать" из Украины 160 инструкторов флоридской Национальной гвардии, сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

США "сохранят небольшое консульское представительство" во Львове для обслуживания американских граждан в экстренных ситуациях, сообщает Госдепартамент.

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс написала в "Твиттере", что она и основная команда дипмиссии остаются в Киеве.

Россия в свою очередь решила "оптимизировать" численность своего дипломатического персонала на Украине, но уже из-за "провокаций" других стран.

"Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - сказала представитель МИД России Мария Захарова.