ГАЛЕРЕЯ ⟩ В районе Аудру произошел массивный оползень

Оползень произошел в деревне Малда на территории сада хутора Тамме. По оценкам, в результате оползня обрушилось более 200 метров берега реки.

Ближайший жилой дом находился в нескольких десятках метров от места аварии. В результате оползня с высоты упали уличный туалет, торцевая стена теплицы и различные машины и инструменты, используемые в сельскохозяйственных работах.

Согласно каналу в социальной сети Eesti Geoloog, самый ранний задокументированный оползень в Эстонии имел место летом 1772 года в старом Ляэнемаа, когда мыза Вана-Вигала, построенная на склонах реки Вигала, переместилась в реку, образовав остров.

Наиболее крупные известные оползни современности происходили на реке Сауга и достигали расстояния в сто метров от границы воды. Более подробно оползни изучены в окрестностях Пярну на склонах рек Пярну, Сауга и Аудру, где они также угрожали прибрежным домам. Человеческая деятельность часто играла роль в оползнях, например, заполнение двора на вершине склона дополнительным весом или расчистка склона долины.