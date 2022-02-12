Сб, 12.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ГАЛЕРЕЯ ⟩ В районе Аудру произошел массивный оползень

Вчера на берегу реки Аудру произошел оползень, который, вероятно, является одним из крупнейших за последние годы, пишет Pärnu Postimees.

Оползень произошел в деревне Малда на территории сада хутора Тамме. По оценкам, в результате оползня обрушилось более 200 метров берега реки.

Ближайший жилой дом находился в нескольких десятках метров от места аварии. В результате оползня с высоты упали уличный туалет, торцевая стена теплицы и различные машины и инструменты, используемые в сельскохозяйственных работах.

Согласно каналу в социальной сети Eesti Geoloog, самый ранний задокументированный оползень в Эстонии имел место летом 1772 года в старом Ляэнемаа, когда мыза Вана-Вигала, построенная на склонах реки Вигала, переместилась в реку, образовав остров.

Наиболее крупные известные оползни современности происходили на реке Сауга и достигали расстояния в сто метров от границы воды. Более подробно оползни изучены в окрестностях Пярну на склонах рек Пярну, Сауга и Аудру, где они также угрожали прибрежным домам. Человеческая деятельность часто играла роль в оползнях, например, заполнение двора на вершине склона дополнительным весом или расчистка склона долины.

Однако в более широком смысле это естественный процесс, поскольку эрозия рек приводит к крутизне склонов и в какой-то момент - к их «проседанию», или оползням.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back