ГАЛЕРЕЯ ⟩ В районе Аудру произошел массивный оползень
Вчера на берегу реки Аудру произошел оползень, который, вероятно, является одним из крупнейших за последние годы, пишет Pärnu Postimees.
Вчера на берегу реки Аудру произошел оползень, который, вероятно, является одним из крупнейших за последние годы, пишет Pärnu Postimees.
Оползень произошел в деревне Малда на территории сада хутора Тамме. По оценкам, в результате оползня обрушилось более 200 метров берега реки.
Ближайший жилой дом находился в нескольких десятках метров от места аварии. В результате оползня с высоты упали уличный туалет, торцевая стена теплицы и различные машины и инструменты, используемые в сельскохозяйственных работах.
Согласно каналу в социальной сети Eesti Geoloog, самый ранний задокументированный оползень в Эстонии имел место летом 1772 года в старом Ляэнемаа, когда мыза Вана-Вигала, построенная на склонах реки Вигала, переместилась в реку, образовав остров.
Наиболее крупные известные оползни современности происходили на реке Сауга и достигали расстояния в сто метров от границы воды. Более подробно оползни изучены в окрестностях Пярну на склонах рек Пярну, Сауга и Аудру, где они также угрожали прибрежным домам. Человеческая деятельность часто играла роль в оползнях, например, заполнение двора на вершине склона дополнительным весом или расчистка склона долины.
Однако в более широком смысле это естественный процесс, поскольку эрозия рек приводит к крутизне склонов и в какой-то момент - к их «проседанию», или оползням.